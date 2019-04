Álava Dmoda Moda sostenible y mucha reivindicación El XXVIII Encuentro de Nuevos Creadores se convirtió en una cascada de arriesgadas propuestas pero también de elegancia sobre la pasarela SARA LÓPEZ DE PARIZA Viernes, 5 abril 2019, 00:00

La moda sostenible ha triunfado en la tercera jornada de la Pasarela Gasteiz On durante el XXVIII Encuentro de Nuevos Creadores. Pero también las propuestas que reivindican el oficio de modisto y las técnicas de costura clásicas o looks de lo más arriesgado como reivindicación del placer femenino. Hemos estado con los diseñadores participantes y cada uno ha elegido para Álava Dmoda el look favorito de su colección. Aquí sus propuestas:

Domingo Orive | Álava Muselinas de seda y pieles de ángel

Domingo Orive con su vestido de Reina Blanca. / Jesús Andrade.

El alavés Domingo Orive ha presentado 10 looks inspirados en el juego de la ajedrez. «Me interesaba hablar de la habilidad y la estrategia, dos cualidades fundamentales en mi trabajo: la habilidad para confeccionar con técnicas de sastrería y la estrategia para crear cada prenda». Para crear vestidos, trajes, bombers, pantalones y camisería ha empleado telas de piel de ángel, pedrería, corsés de bailarina o botones de nácar, de esos que ya apenas se encuentran.

En las fotos nos muestra el estilismo de la Reina Blanca, un espectacular vestido largo en tela de piel de ángel con pedrería en el escote y cinturilla de bailarina en el interior.

Cecilia Estévez | Valladolid Volúmenes y capas con apliques

Cecilia Estévez con el conjunto elegido para nuestra selección. / Jesús Andrade.

Esta diseñadora de Valladolid se estrena en la Pasarela Gasteiz On y lo hace con la colección 'Balangart' inspirada «en Balenciaga y las vanguardias europeas del siglo XX». En los looks de Cecilia Estévez abundan los volúmenes en tops, faldas, vestidos y pantalones y el tejido tafetán. Por representativo, ha escogido para nuestra selección un conjunto de pantalón oscuro, top y capa con apliques.

Josune García y Christopher Criado | Cantabria Preservativos, tul y una vagina gigante