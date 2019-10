Mercedes de Miguel: «Son ya 30 años pero no soy clásica» Mercedes de Miguel, delante de bobinas de hilo de todos los colores. / Fernando Gómez La creadora bilbaína festeja hoy tres décadas en la industria de la moda: «No me gusta ser muy protagonista», dice LUIS GÓMEZ Jueves, 10 octubre 2019, 09:21

Antes de la era 'low-cost', vendía vestidos de 5.000 euros hechos con tejidos de ensueño. Mercedes de Miguel se rodeará hoy de algunas de las mejores modelos españolas en su taller y atelier de Trapagaran para festejar sus 30 años en la moda, consagrada como una de las grandes del país.

- ¿Es ya una clásica en el oficio?

- ¿Una clásica? No, clásica soy poco.

- ¿Clásica significa perder el paso de las tendencias?

- Hummm... No tiene por qué.

- ¿Es más peligroso quedarse fuera de juego o seguir la moda a cada momento?

- Pues las dos cosas son peligrosas y en el punto medio está la virtud.

- ¿Sus clientas son lo que toca cada temporada?

- Mis mujeres son fieles y están encantadas con lo que les hacemos.

- Después de 30 años, ¿ha vuelto a hacer alguna vez lo mismo con lo que ya había triunfado?

- Sí, digamos que el ciclo se repite.

- ¿Contiene el riesgo en aras de las ventas?

- El riesgo siempre está patente en nuestro mundo.

- ¿Se acuerda de su primer diseño?

- Perfectamente. Era una chaqueta de espiga con incrustaciones de pana en verde botella, un color que me gusta mucho porque me sugiere...

- ¿Qué le sugiere?

- Me parece un poco macabro decirlo, pero los colores oscuros me atraen más que los claros. El verde oscuro me transmite paz, tranquilidad.

- ¿Qué quería cuando empezó?

- Toda la vida he querido hacer vestidos. Cuando tenía 6 años deseaba hacer muñecas y vestirlas.

- ¿Siempre ha sido reconocible?

- Me cuesta decirlo, pero es así.

- ¿Pese a hacer gala de un estilo discreto y alejado de estridencias?

- Las estridencias no pertenecen a Mercedes de Miguel.

- ¿Se reconoce todavía en sus diseños iniciales?

- Me reconozco bastante, incluso diría que más que ahora, porque mi esencia de verdad, la auténtica, son mis principios. Digamos que con el tiempo te vas haciendo según lo que te demandan. En parte, dejas de ser tú. La esencia se pierde un poco.

- ¿Qué más se dejó en el camino?

- Simplemente me he adaptado a las circunstancias, a la manera de vivir de las personas, a los clientes...

- El israelí Alber Elbaz, exdirector creativo de Lanvin, sostiene que la moda no es el vestido, es lo que hay dentro: la mujer.

- La actitud, sin duda, es importante para todo en la vida. Las prendas son completamente diferentes según la actitud con la que se luzcan.

- ¿Qué mujeres modela Mercedes?

- Mujeres sin nombre, con personalidad, a las que les gusta lo diferente... Y, por supuesto, atractivas.

- ¿Crea equipos de trabajo homogéneos o con perfiles diferentes?

- Ambas cosas. Trabajamos con equipos homogéneos pero con cada colección, que nace cada seis meses, intentamos hacer incorporaciones y recibir savia nueva.

- ¿Termina imponiendo su criterio cuando es necesario?

- Escucho a los demás y analizo, pero, a diferencia de parte de mi equipo, yo tengo una visión completa porque soy diseñadora por vocación y empresaria por obligación. Digamos que conozco todo y, claro, a veces tengo que imponer.

- ¿Puede hoy más el marketing o el diseño?

- El marketing es fundamental y tiene una fuerza brutal.

- ¿Sin una influencer al lado y la ayuda de Instagram no se es nada?

- Eso es mucho decir. Tienen su importancia, pero tanto como nada me parece exagerado. Ser se es, otra cosa es el mundo que se está vendiendo.

- ¿Hace mucho uso del logo?

- Hummmm... No me gusta ser muy protagonista. El justo y necesario.

- ¿No le apetecería dejarlo todo y vivir de las rentas?

- Ja, ja. Esto me lo planteo como cinco veces al año. Pero ese pensamiento no me dura más de 24 horas.

- ¿Qué ha hecho para ser de las más veteranas mientras muchas de sus colegas están fuera de circulación?

- Los tiempos mandan y tienes que adaptarte a las nuevas circunstancias. Hay que abrir mercados, entender que no existen fronteras, que si te quedas aquí será un mundo pequeño... Yo he vendido vestidos de 5.000 euros hechos con tejidos de ensueño, a 100 euros el metro de tela. Hoy es imposible. La clave se llama adaptación. Hoy cuesta vender vestidos de 200 euros.

- ¿Se ha quedado seca en alguna ocasión?

- Cada colección que empiezo me digo 'Estoy muerta. No sé si este año voy a ser capaz de hacerla'. Me siento como una semana perdida y no sé por dónde empezar. Pero, como decía Picasso, la inspiración llega trabajando. La primera semana sufres de qué manera, pero luego todo empieza a fluir. Cuando estás terminando la colección te dices 'ahora es el momento de empezarla'.

- ¿Cómo se superan las crisis de creatividad?

- Puedes tener momentos más bajos, pero nunca he entrado en crisis. Siempre debes encontrar la motivación. Yo la hallo en los viajes. A veces no la encuentras en casa.

- Igual que cuando empezó, ¿sigue siendo una mujer de moda?

- Yo soy la misma mujer. Si he sido de moda, seguiré siendo de moda.