Los mejores 'looks' de la Pasarela Gasteiz On

Una explosión de lunares, mallas ciclistas sin necesidad de subirse al sillín, mucha dosis de color y el regreso de las riñoneras son algunas de las tendencias que se subieron a la XXXV Pasarela Gasteiz On. En Álava Dmoda hacemos una selección con las propuestas que más nos han gustado para triunfar esta temporada.

Mallas ciclistas

Es una de las propuestas más arriesgadas de esta temporada. Las mallas ciclistas ya no sólo sirven para hacer 'spinning' o salir a andar en bicicleta. Modelos e influencers a nivel planetario las combinan con tacones de vértigo, maxicinturones y gorras. En la Pasarela Gasteiz On las pudimos ver acompañadas de blazer, gafas de sol, bolso de mano en 'animal print' y sandalias para sacarlas a la calle cuando llegue el calor.

Vestido en piel de ángel con corsé

El diseñador alavés Domingo Orive, ganador a Mejor Colección en el Encuentro Nuevos Creadores, trata como nadie la delicadísima piel de ángel. En la imagen, un ejemplo en forma de vestido que representa a la reina blanca en su última colección inspirada en la estrategia y la habilidad en el juego de ajedrez. La creación suma puntos en la parte superior con incrustaciones de pedrería y corsé de bailarina interior.

Novias en pantalón

Los pantalones y los monos llegan pisando fuerte esta temporada dentro de las tendencias nupciales. Cada vez más, las novias deciden arriesgar, evitan los clásicos vestidos de princesa y huyen del velo. En la foto, un mono de la firma L.A. Couture con capa. En Álava Dmoda nos declaramos fanes de esta rompedora propuesta.

Canotié de rafia

Vestirse a la moda de pies a cabeza es posible si se eligen unos complementos adecuados. El sombrero es uno de los que promete arrasar en cuanto llegue el buen tiempo. Además de protegernos del sol dará un toque 'chic' al estilismo, tanto urbano como en ceremonias para ser la invitada más elegante. Nuestra elección es un canotié de rafia con cinta floral.

Camisas florales para hombre

El estampado floral siempre triunfa en primavera, también para hombre. Ellos conquistan terreno en una plaza que hasta ahora se creía femenina. Queda demostrado que las camisas con motivos florales pueden lucirse en clave masculina si se combinan con otros complementos bien elegidos. Famosos como Mario Casas o Robert Pattinson ya se han sumado a esta tendencia.

Crochet multicolor

El crochet no está reservado sólo a bufandas y jerséis. En el armario de primavera también hay hueco para esta técnica que se aplica en vestidos, faldas y tops y que admite todos los colores de la paleta. Combinalo con llamativos accesorios como la modelo.

Vuelven las riñoneras

¿Creías que la riñonera es una horterada? Estabas equivocada. Los ochenta y los noventa están de vuelta desde la temporada pasada y se mantienen, como demuestra este accesorio convertido en un 'must'. Hay infinitas versiones de riñoneras, en diferentes colores y formas y, además, se pueden llevar colgadas del hombro al estilo de un bolso o atadas a la cintura. Nosotras elegimos esta roja y ovalada.

Estallido de lunares

No estamos en Sevilla pero lo parece. A falta del mercurio disparado, nos podemos animar con 'looks' de lo más flamenco plagados de lunares. En la Pasarela Gasteiz On los hemos visto en camisas como la de la imagen, vestidos, faldas, pantalones e incluso maletas.

Tul sostenible

En Álava DModa estamos muy concienciadas con el medio ambiente y lo que la ropa puede hacer por nuestro entorno. Esto es un ejemplo de 'look' de moda sostenible elaborado con prendas reutilizadas. La parte superior, confeccionada en tul, lleva el sello de un grupo de estudiantes del grado de Diseño de Moda de la universidad Cesine. Como complemento: dos preservativos reconvertidos en pendientes.

Blazers con solapas tornasoladas

Las blazers nos pueden salvar cualquier estilismo. Ya sea de día o de noche, cuando buscamos mayor elegancia. En la foto un modelo en negro con las solapas tornasoladas que firma el vitoriano Domingo Orive.