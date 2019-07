Elegancia y mucho estilo en el Palacio de Justicia de Vitoria

Entre togas negras, ejemplares del Código Penal y sesiones maratonianas de juicios, en el Palacio de Justicia de Vitoria también hay espacio para la moda. Y es que no es difícil ver en los pasillos acristalados del imponente edificio de la Avenida de Gasteiz cuidados 'looks' a los que no les falta detalle. Nos lo demuestran la magistrada de la Audiencia Provincial de Álava Ana Zulueta, la fiscal de Menores, Carmen Cotelo, y los abogados Carmelo Pascual e Ismael Díaz durante una exclusiva sesión de fotos para ÁlavaDmoda. Nuestra sentencia es que en el Palacio de Justicia hay estilo, y mucho.

Ana Zulueta | Magistrada de la Audiencia Provincial de Álava «Para venir a trabajar soy mucho de trajes y vestidos»

Ana Zulueta.

Ana Zulueta luce en su primer look un vestido de la firma Relish con 'animal print' de leopardo y detalles en rojo combinado con zapatos de tacón de Cortefiel en beige. «Para venir a trabajar soy mucho de trajes y vestidos, me parece lo más cómodo», apunta la magistrada de la Audiencia Provincial, que en sus ratos libres cada vez apuesta más por 'looks' deportivos. «Cuando no estoy trabajando visto mucho más informal. En verano, por ejemplo, me encantan los vestidos largos», nos confiesa.

Ismael Díaz Herrán | Abogado «No todo son las marcas, lo que importa es la percha»

Ismael Díaz Herrán.

Para Ismael Díaz Herrán el estilo no tiene solo que ver con la ropa, sino con todos los ámbitos de la vida, con cómo se comporta cada uno y con cómo trata a los demás. Su buen gusto, sin embargo, salta a la vista. El abogado lleva una americana de la firma Silbon en azul marino, corbata con detalle de calavera de Scalpers, pantalones de cuadros de Zara y camisa, cinturón y botines marrones de Gucci. Decora la solapa de la chaqueta con un aro dorado que ha creado él mismo. «Me gusta hacerme mis propios complementos», nos explica durante la sesión fotográfica en la biblioteca del Palacio de Justicia. «No todo son las prendas, lo que importa es la percha. Y no por llevar marcas tienes que estar estigmatizado», reflexiona Ismael, lector habitual de revistas como Gentleman, Esquire o Icon.

Carmen Cotelo | Fiscal de Menores en Álava «Los zapatos son mi perdición»

Carmen Cotelo.

«Siempre me ha gustado la moda. Pero con la edad aprendes qué te queda bien y qué no. Por ejemplo, a mí hay prendas que me encantan pero que jamás me pondría». Carmen Cotelo se marca sus propios límites a la hora de vestir, pero hasta llegar a ellos su armario tiene muchísimas opciones. La palabra discreción no va con ella, y es que no es difícil ver a la fiscal de Menores en Álava con tacones de doce centímetros un día cualquiera en los pasillos de la sede judicial alavesa. «Si voy a pasar mucho rato sentada no me canso», confiesa con una sonrisa.

Para hoy ha elegido un conjunto de falda pantalón y top con chaqueta en blanco y negro de la boutique Marian Roth, «tiene un gusto exquisito». Los zapatos rojos metalizados con plataforma y tacón alto son de Ole Morena. «Los zapatos me vuelven loca, son mi perdición», nos cuenta. El reloj que luce es de Frida y las pulseras son una heredada de sus tías, otra un regalo y la tercera de la marca DoDo adquirida en Jolben.

Carmelo Pascual | Abogado «El cliente siempre agradece que vayas bien vestido a un juicio»

Carmelo Pascual.

«El cliente siempre agradece que vayas bien vestido a un juicio. Da igual a quien vayas a representar, la imagen es muy importante». Hace esta reflexión el abogado Carmelo Pascual, que jamás acudiría a un juicio con otro 'outfit' distinto al de camisa y corbata. Para esta particular sesión de fotos ha elegido un traje italiano azul oscuro, una camisa de la marca Caramelo, zapatos negros Lottusse y una corbata con estampado de bicicletas comprada en un viaje reciente a Roma. En la muñeca luce varias pulseras de estilo 'hippy'. «Me gustan mucho, me las voy comprando en diferentes mercadillos y también me las regalan».

Segundo look De Carolina Herrera, Caramelo y Gucci a Pedro Miralles

Ana Zulueta.

Para su segundo estilismo, Ana Zulueta ha elegido una americana de rayas blancas y negras de la firma Denny Rose, top lencero negro de Morgan y pantalón de Fornarina. Los dos primeros adquiridos en la tienda Lua, de Miranda de Ebro. También de allí es el collar de conchas en dorado, una de las principales tendencias esta temporada en cuanto a complementos. Los zapatos son de Pedro Miralles y los aros dorados de la firma Aristocrazy.

Ismael Díaz Herrán.

En su segundo estilismo, Ismael Díaz combina una americana de Roberto Torretta con pantalón de cuadros de Carolina Herrera, corbata y cinturón de Gucci y zapatos de Prada con detalles en azul turquesa. En uno de los ojales de la chaqueta cuelga un anillo de Bulgari con un cordón de cuero, también creación suya. Completa el 'look' con una pulsera de cuero y un reloj Rolex. «Me suelen decir que visto demasiado extremo para ser Vitoria, pero a mí me gusta», señala este catalán afincado en Vitoria desde hace seis años.

Carmen Cotelo.

Entre sus tiendas favoritas de Vitoria, Carmen Cotelo señala Teria Yabar, Carolina Herrera, Mikku y Urbieta como algunas de sus imprescindibles. «También me gusta mucho Guess, suelo ir a la tienda de Donosti. Y Zara por supuesto, todos mis vaqueros son de Zara», señala la fiscal, que cuando sale del juzgado apuesta por pitillos combinados con partes superiores vistosas. Para su segundo 'look' ha elegido un vestido veraniego también de la firma Marian Roth en tonos verdes y detalles de encaje en mangas y escote. Las llamativas sandalias son de Exe, con tacón cuadrado, fucsia en el talón y tiras multicolor. «Las he elegido para darle algo de vida al vestido, que es sencillo».

Carmelo Pascual.

Para su segundo 'look', Carmelo Pascual ha elegido un traje azul marino de la firma Caramelo con pantalones con vuelta, corbata de Cortefiel azul con rayas rojas, calcetines ejecutivos azul marino y zapatos negros. Lo completa con un pañuelo azul de diferentes estampados de topos comprado en Italia. Esta formalidad a la hora de vestir de lunes a viernes deja paso a un estilo más desenfadado los fines de semana y los ratos de ocio. «Los fines de semana estoy deseando quitarme el traje. Soy mucho de vaqueros, pantalones chinos, mocasines y playeras, y de colores me gusta mucho el rosa», nos cuenta Carmelo.

Tercer look Un 'outfit' más informal

Ana Zulueta.

El tercer 'look' de Zulueta lo componen un conjunto azul con estampado de flores negras de Blondie y sandalias de cuña de la tienda Anais, en Miranda de Ebro. El collar y el anillo son de Tous y los pendientes de la joyería Amelia, de Miranda de Ebro. ¿Qué es tener estilo? «Saber llevar la ropa, tener buena facha y gusto para combinar».

Ismael Díaz Herrán.

Para su 'look' más informal, Díaz Herrán ha elegido pantalón blanco y americana de cuadros galeses de Scalpers y zapatillas grises de la misma marca. Los combina con una camiseta verde oscuro de Armani. ¿Qué es tener estilo? «Ser elegante pero no solo con la ropa, también en el trabajo o en la manera de tratar a la gente».

Carmen Cotelo.

El tercer 'outfit' de Cotelo es un vestido en tonos azules, naranjas y rosas con estampado de hojas de la firma Blondie. Los zapatos en color cobre son de Ole Morena. «Es que en Vitoria solo se viste de gris y marrón…», apostilla la fiscal. ¿Qué es tener estilo? «Ir a una tienda y que una amiga tuya diga: 'eso es para ti'».

Carmelo Pascual.

El último 'look' de Carmelo Pascual consiste en una camisa azul claro de la marca Scalpers, pantalón beige de Pedro del Hierro, chaqueta de punto de El Ganso y zapatillas azul marino con hebillas y suela blanca de Lottusse. El reloj, un Rolex, tiene especial significado para él y es que, según nos confiesa, «es un regalo de mis abuelos ya fallecidos». ¿Qué es tener estilo? «Sentirte cómodo con lo que llevas, sin más pretensión, y que no te chille la ropa. Uno no se pone el estilo a sí mismo, se lo adjudican los demás».