'Looks' de boda para una graduación

Ellas con vestidos largos, trajes de dos piezas, peinados de peluquería, llamativos complementos, tacones de infarto y maquillaje impoluto. Ellos con traje, corbata o pajarita y zapatos. Perfectamente podrían ser los invitados de una boda, pero en realidad son estudiantes que acaban de finalizar la etapa de Bachillerato. Las graduaciones se han convertido, en muchos casos, en verdaderos desfiles donde los jóvenes -pero sobre todo las jóvenes- lucen estudiados 'looks'. En Álava Dmoda nos colamos en el acto de la ikastola Olabide en busca de los mejores estilismos. A continuación nuestros seis 'outfits' seleccionados:

MARÍA QUINTANA

María Quintana ha elegido para la graduación un vestido largo en lila con escote cruzado de la firma Aware Barcelona que compró online. «Al principio iba a llevar pantalones pero no me quedaban muy bien y no estaba convencida así que hace solo dos semanas ví este vestido y me lo cogí. Le he tenido que coger el bajo», nos cuenta. Lo combina con unos zapatos dorados de Zara con plataforma y tacón ancho, collares de Stradivarius y pendientes de Sfera. «Estoy bastante nerviosa», confiesa minutos antes del acto la joven, que quiere estudiar Psicología y Magisterio.

MIKEL PÉREZ

Mikel Pérez ha escogido para el acto un traje negro de Zara y camisa blanca de H&M creando así una de las composiciones más clásicas. Los zapatos también son del buque insignia de Inditex y el reloj es de la marca Hublot. El joven, que posa para nuestro reportaje con gafas de sol, lleva una pajarita negra con una curiosa historia. «Me la compré para Nochevieja en el Tiger a última hora porque era el único sitio que quedaba abierto. ¿Pero da el pego verdad?», nos pregunta entre risas.

MARINA GARCÍA

Marina García luce un conjunto de americana y falda azul con un top blanco con volantes, todo de la marca Oh Juliette! y adquirido a través de internet. «Sabía seguro que quería ir de azul, pero no tenía claro el conjunto». Las sandalias de tiras con tacón ancho son de la tienda Krack. «Para lo altas que son, son bastante cómodas», asegura Marina, futura estudiante de Educación Primaria con Pedagogía Terapeútica en la Universidad de Deusto. Completa su 'look' con una cadena dorada de H&M, anillo de Sfera, pendientes dorados también de H&M y una diadema en el mismo tono.

JON CALVO

Jon Calvo luce para su graduación un 'total look' de Zara. De allí son el traje negro, la camisa blanca, los zapatos, el cinturón y la pajarita verde. ¿Corbata o pajarita? El eterno dilema. «No lo tenía claro, pero me decidí por la pajarita porque me la enseñó la dependienta y resalta mis ojos», cuenta este joven, uno de los que leyó sobre el escenario en el acto de graduación. «Me gustaría estudiar Medicina pero si no entro haré empresariales», asegura.

IRENE ROCA

El rojo fue uno de los colores más repetidos en la graduación de Olabide. Irene Roca eligió este tono para un vestido largo con espalda descubierta de la marca The Are, con tiendas en Madrid y Valencia. Las sandalias doradas con plataforma y taconazo son de Un Paso Más Barcelona. «Me quedan justas y me hacen algo de daño, pero aguantaré toda la noche», promete Irena. Completa su 'outfit' con bolso, pulsera y pendientes, todos los complementos en dorado, de Parfois. En el pelo lleva un recogido bajo perfecto, de peluquería. «Al principio iba a ir de blanco pero luego cambié de opinión y vi este vestido que me encantó», cuenta esta joven,que quiere estudiar Medicina.

JON URTARAN

Como la gran mayoría de sus compañeros, Jon Urtaran ha elegido un traje para este día tan especial. El suyo es azul marino de Zara, que combina con corbata azul, camisa con puntos rojos y azules y zapatos negros prestados de su padre. El toque diferente al 'look' lo pone un cinturón de la marca Vans. «Solo llevo traje en Nochevieja y hoy», confiesa el joven, futuro estudiante de Magisterio.