Looks auténticos en el Casco Viejo de Vitoria

En Vitoria tenemos fama de clásicos a la hora de vestir. ¿Es eso cierto? Para comprobarlo, en Álava Dmoda salimos a la calle, cámara en mano, en busca de estilismos que nos llamen la atención, auténticos y con personalidad. Comenzamos nuestra ruta en el Casco Viejo, donde el estilo serio deja paso a 'looks' más originales y los jóvenes se atreven con llamativas prendas y complementos. Aquí los primeros protagonistas de esta sección:

Naroa Madinabeitia | Diseñadora, 35 años «El estilo es algo innato»

Para Naroa Madinabeitia (@ezdakitvitoria) tener estilo «es algo innato» y significa «saber complementar la moda y divertirte con ella». Hace una década que abrió su propia tienda, ahora en la Correría, tras estudiar Bellas Artes y hacer las prácticas con el diseñador Ion Fiz. Viste un abrigo de la firma francesa Kookai, chupa de cuero de Zara antigua, falda y camisa de Celop Punto, cinturón de Masavi, botas de la marca española Alpe y bolso de Michael Kors. Los pendientes son de la joven firma Colindante y el collar de unas tijeras es un regalo. «Mi estilo se podría definir como camaleónico, tengo prendas de todo tipo y según me despierte cada mañana me creo un conjunto», resume esta vitoriana con mucho estilo.

Papa Moustapha Coly | Camarero, 31 años «Soy el chico 'pink'»

Papa Moustapha Coly, o 'Tafa' como le conoce todo el mundo, se desplaza por Vitoria con una BH rosa de lo más vintage. La bici no podía ser de otro color, y es que según él mismo se define «soy el chico 'pink', es mi color favorito». Nos encontramos a este joven francés de ascendencia senegalesa camino del Bodegón Gorbea donde ha quedado con un amigo. Lleva una boina Elosegui rosa, un plumas azul, una camiseta «muy vieja que no recuerdo donde me la compré», un bolso del Congo y unas zapatillas Vans «viejísimas» una de cada color. «Viajo mucho y me encanta comprarme ropa de segunda mano. Tener estilo es tener personalidad, que te den igual las modas», asegura 'Tafa', que cursó estudios de Moda en Madrid.

Christian Martín | Tatuador, 31 años «Los tattoos son mi estilo de vida»

Christian Martín regenta con su pareja Itziar el estudio de tatuajes Rockabillink en el número 69 de la calle Correría y con el tiempo ha convertido sus brazos en el mejor escaparate. «Desde pequeño siempre me han gustado los tattoos, no tienen porqué significar todos algo especial, es una cuestión estética y mi estilo de vida desde los 16 años», confiesa. Viste una camiseta del tatuador americano Myke Chambers, vaqueros, zapatillas Adidas y gafas Oakley. «La barba la llevaba mucho más larga antes, pero me la he cortado hace unas semanas», aclara este joven que en cuestión estética se decanta por «tonos oscuros».

Claudia Mejías | Camarera, 22 años «En Vitoria sois mucho más abiertos»

Claudia Mejías y su perra Ona posan en el cantón de San Roque minutos después de que la joven acabe su turno como camarera en un bar cercano. Su colección de pendientes y el peinado de largas rastas llaman la atención. «Las llevo desde los 16 y voy jugando, ahora me he rapado los dos laterales y la nuca porque para trabajar es mucho más cómodo», explica. Viste sudadera negra, una colorida chaqueta ochentera de su novio, pantalones de camuflaje y zapatillas Etnies. «Yo soy de Valencia y allí es imposible encontrar un trabajo de cara al público con este look. En ese sentido, en Vitoria sois mucho más abiertos», asegura.

Jon Bengoa | Enfermero, 23 años «Me gustan las chaquetas de borrego»

«Si hace cuatro años me dicen que iba a llevar boina o que iba a desterrar las lentillas para pasarme a las gafas no me lo hubiera creído». Jon Bengoa ha ido cambiando su estilo con el paso del tiempo para arriesgar un poco más en una ciudad que considera «muy chandalera». Hoy lleva un gorro de Zara, camisa de Pull&Bear, chaqueta y vaqueros de Zara, zapatillas Converse y una mochila que fue un regalo. «Me gustan las chaquetas de borrego, las gabardinas y los pantalones apretados», detalla el enfermero.

Izaskun Martínez de Lizarde | Psicóloga deportiva, 33 años «En el pequeño comercio se encuentra la diferencia»

Izaskun Martínez de Lizarde se define como una amante de la asimetría a la hora de confeccionarse sus estilismos. «Hoy por ejemplo llevo un pendiente de cada, uno de madera y otro de macramé», explica. El collar lo compró en un puesto de artesanía las pasadas Navidades, el abrigo es de una tienda de la calle Paz de la que no recuerda el nombre y la falda y el bolso son de la marca Desigual. «Me gusta comprar en el pequeño comercio porque ahí es donde se encuentra la diferencia. Creo que en Vitoria la gente se viste demasiado en las grandes cadenas comerciales», reflexiona Izaskun.

Nabil Mokadem | Estudiante, 20 años «Mi estilo es deportivo pero bien vestido»

El estilo «deportivo pero bien vestido» es uno de los preferidos de Nabil Mokadem, a quien abordamos junto al centro cívico Aldabe. Lleva una llamativa gorra, gafas oscuras con montura dorada compradas en Marruecos, un polo Nike, pantalones de chándal de Pull&Bear y unas Nike Air Jordan. «Normalmente me compro las zapatillas por Internet porque las que me gustan no las suelen tener en las tiendas de Vitoria», cuenta este estudiante. ¿Cómo viste la gente en la capital alavesa? «Falta estilo y que la gente se atreva más. Antes vivía en Francia y allí son más innovadores».