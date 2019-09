El look vasco de invitada de una 'influencer' valenciana Teresa Andrés Gonzalvo ha confiado en la firma vizcaína Sophie et Voilà! para asistir al enlace de María García de Jaime y Tomás Páramo MARÍA CALVO Lunes, 16 septiembre 2019, 11:44

El tercer fin de semana de septiembre ha estado marcado por las bodas de los 'influencers' más conocidos de nuestro país. Gotzon Mantuliz, el vasco más deseado de Instagram, se casó el sábado en el Granero de San Francisco, en la provincia de Burgos, con su novia Patricia. El día anterior, en Madrid, también se celebró el enlace de Tomás Páramo con María García de Jaime. El nexo de unión de estas dos celebraciones han sido sus invitados. Muchos de ellos, entre los que se encuentran María Pombo, Pablo Castellano, Marta Pombo o Marta Lozano, asistieron a los dos enlaces con un margen de 24 horas y a unos 300 kilómetros de distancia entre ellos. Esta maratón de bodas nos ha dejado ideas para novias, desde las más clásicas a las más transgresoras, y una lista inmejorable de propuestas para looks de invitada. Así, podemos destacar el vestido de Teresa Andrés Gonzalvo, una obra elegante y vanguardista que escondía tras de sí el inconfundible sello de Sophie et Voilà, la firma bilbaína de novias e invitadas.

Si hace unas semanas hablábamos de la cantante Aitana, que se enfundó en uno de los diseños de Sofía Arribas para asistir a la première de Élite, el pasado viernes fue la 'influencer' valenciana quien se convirtió, con permiso de la novia, en el centro de todas las miradas. Para la ocasión, llevó un look inédito confeccionado a su medida, tal y como nos ha podido confirmar la propia firma. Se trata de un diseño de inspiración ochentera, basado en su última colección de invitadas y realizado en mikado de seda verde salvia, un color de moda entre las invitadas que, además, realzaba el bronceado de Teresa. Aunque a simple vista pueda parecer un vestido, está compuesto por dos piezas: una falda 'midi' de corte tubular, rematada con una elegante abertura frontal, y un original cuerpo en el que las mangas de silueta sobredimensionada se convierten en las absolutas protagonistas. Tanto es así que algunos de los invitados jugaron a refugiarse bajo ellas.

Una de las señas de identidad de Teresa a la hora de vestir es darle importancia a los accesorios, por eso, merecen un capítulo aparte. La prestigiosa firma de lujo Bvlgari fue quien firmó sus joyas. De este modo, eligió un colgante en oro blanco de 18 quilates con pavé de diamantes y los pendientes Serpenti, todo un icono de la casa italiana. Se trata de unas piezas con escamas de serpiente, embellecidas con detalles hexagonales en pavé de diamantes y dos esmeraldas, cuyo precio asciende a la friolera de 26.460 euros. El bolso que llevó también fue de esta misma marca. De la nueva colección, lució el modelo Serpenti Forever, otro de los clásicos. Se trata de un bolso de hombro realizado en piel color carbón. Su cierre tiene forma de cabeza de serpiente y está confeccionado en latón bañado en oro y adornado con esmalte negro, diamantes y ónix negro. Su precio, tal y como se indica en su tienda online, es de 2.350 euros. Por último, cabe destacar los zapatos, unas sandalias joya de vinilo transparente con cristales de Swarovski en la punta, la pala y las pulseras y un tacón de 10 centímetros. Son de la nueva colección de Juan Vidal y tienen un precio de 450 euros.

La 'influencer' llegó desde Valencia y se alojó en el Hotel Santo Mauro, uno de los enclaves con más encanto de la capital madrileña. Allí, un equipo de Dior Make-Up, capitaneado por Mara Fervi, se encargó de la sesión de peluquería y maquillaje. De una forma muy natural, destacó su mirada con una sombra de ojos irisada y toques dorados. Además, recogió su larguísima y característica melena rubia en una coleta baja, una opción sencilla que dejaba todo el protagonismo al vestido.

Teresa Andrés, con más de medio millón de seguidores, se ha convertido en una de las 'influencers' más seguidas de nuestro país y en una habitual de los 'front-rows' internacionales. Por eso, es vital que potencie la moda 'made in Spain' con propuestas tan creativas como la que eligió para esta boda. Normalmente, sus looks se dictan por las últimas y más arriesgadas tendencias de pasarela, sin importarle recaer en el 'más es más'. Sin embargo, presume de cuidar mucho los detalles y de no perder nunca sus raíces valencianas. Junto con su íntima amiga Marta Lozano, ha formado un tándem imprescindible en las 'fashion weeks', donde son demandadas por los fotógrafos de moda más prestigiosos a pie de calle.