El look feminista y 'low cost' de Carmen Calvo La vicepresidenta en funciones lució un modelo con el mensaje 'Yes, I'm a feminist' en la celebración de la noche electoral MARTA MADRUGA Martes, 30 abril 2019, 09:40

Que una imagen vale más que mil palabras es algo que las redes sociales se empeñan en dejar claro a golpe de 'tweet'. El contraste entre las inmediaciones vacías de Génova y el vibrante tumulto concentrado a las puertas de Ferraz daba clara cuenta de la victoria socialista y del batacazo de los populares sin necesidad de malgastar caracteres. Por eso, tampoco es de extrañar, que a ningún ávido 'twittero' se le haya escapado el mensaje feminista que la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quiso 'colar' en la celebración en el balcón de Ferraz tras el recuento electoral. Calvo apareció junto al líder socialista, Pedro Sánchez, y su mujer, luciendo una camiseta blanca de la firma catalana Mango con el mensaje 'Yes, I'm a feminist' (Sí, soy feminista) y un traje de dos piezas rosa con estampado de cuadros 'vichy' de Zara. Ambas prendas están agotadas en todas las tallas en la tienda 'online' de las dos cadenas, aunque no tardarán en volver a estar a la venta.

Un look que contrasta con la imagen de la política eminentemente masculina, acostumbrada a la corbata y al traje oscuro, por lo que la mayoría han aplaudido el gesto de la ministra de la Presidencia y ya hay quien ha visto en su look toda una declaración de intenciones, especialmente tras una campaña en la que el feminismo y la lucha por la igualdad de la mujer se ha convertido en uno de los ejes principales. Tras el revuelo, la cordobesa ya ha manifestado que la elección de la camiseta no fue «algo premeditado», pero que se la puso porque «las mujeres de este país son una parte brillante de la democracia española» y como una reivindicación de la igualdad.

No es de extrañar que la prenda con mensaje se encuentre en el armario de la socialista, que precisamente es uno de los estandartes feministas del PSOE, partido en el que ostenta el cargo de secretaria de Igualdad desde 2017, además la que fuera Ministra de Cultura con Zapatero ha sido reconocida en diversas ocasiones por su labor en este sentido, como el caso del Premio Mujeres Progresistas que recibió en 2017.

Esta es la camiseta con lema feminista de Mango que eligió la política

Camisetas con mensaje, una tendecia en alza

La moda de las camisetas con mensaje feminista ha calado con fuerza entre las famosas e 'influencers' más reconocidas. La primera gran firma en apostar por un lema feminista en uno de sus diseños ha sido la francesa Dior, la maison incluyó en su desfile de septiembre un 'top' con la frase 'todos deberíamos ser feministas'. Actrices como Natalie Portman, Jennifer Lawrence, la modelo Karlie Kloss o la bloguera Chiara Ferragni ya han lucido este diseño en sus redes sociales. Ahora, las firmas 'low cost' han incluido modelos similares en sus colecciones, como el que lució recientemente Carmen Calvo.

Ahora queda por ver si el mensaje feminista se cuela también en Moncloa, para hacer efectivos algunos de los muchos lemas que han creado tendencia.