Letizia, una reina en zapatillas
Jueves, 12 septiembre 2019, 09:47

Atrás quedaron los estrictos protocolos de palacio, los vestidos regios y las poses encorsetadas. La realeza se moderniza al ritmo vertiginoso con el que cambian las tendencias, mostrando una imagen de cercanía que hasta hace no mucho no podíamos ni atisbar. Septiembre es uno de esos meses en la que los monarcas nos enseñan su lado más familiar, acompañando, como cualquier otro padre de familia, a sus hijos en el primer día de colegio tras las vacaciones. El nuevo curso comienza para todos, dejándonos imágenes que ya se empiezan a convertir en tradición. Si los duques de Cambridge fueron noticia la semana pasada por dejar a sus rubísimos niños en la puerta de su elitista colegio inglés, hoy hacen lo propio don Felipe y doña Letizia, que no han dudado en acompañar a sus dos rubísimas y uniformadas hijas hasta Santa María de los Rosales, un prestigioso centro madrileño en el municipio de Aravaca donde continúan sus estudios y en el que también estudió su padre. El Rey, sobrio, elegante y sonriente, con un traje de chaqueta. La Reina, mostrando su faceta más 'sport' y dando la clave de estilo que muchas estaban esperando.

Doña Letizia se bajó de sus tacones y apostó por unas cómodas 'sneakers', tal y como hizo el año pasado en esta cita anual. Sin embargo, ha dejado de lado sus características zapatillas blancas en favor de un modelo más rompedor. Un gesto que supone una pequeña revolución en su fondo de armario relativamente clásico. Y es que ha elegido un diseño más ergonómico, de color negro, con suela blanca y un mensaje estampado en el talón, tal y como dictan las nuevas tendencias. En él, se puede leer la palabra HUGO, por lo que deducimos que se trata de un diseño de la línea joven de Hugo Boss, una de sus firmas de cabecera.

Este modelo sigue la estela que han tomado muchos diseñadores, al estampar palabras e, incluso, frases, en suelas, cordones o a lo largo y ancho de la zapatilla. Nike, Converse, Golden Goose, las creaciones de Virgil Abloh para Off-White… todos han sucumbido a esta moda de reivindicar su propio mensaje empezando por los pies. Según las pasarelas, y en lo que a calzado deportivo respecta, esta temporada se llevan las mezclas cromáticas, las propuestas ochenteras y excesivas. Sin embargo, las que más saben de moda siguen prefiriendo los grandes clásicos, en colores básicos y sin demasiados ornamentos. Quizás, con una pincelada de tendencia, pero sin estridencias, tal y como ha hecho ahora la Reina.

Aunque hoy en día un par de zapatillas encajan con todo tipo de estilismos, desde los vestidos más delicados hasta las piezas de sastrería más clásica, doña Letizia las ha combinado con un viejo conocido: el pantalón pitillo. En este caso, es un diseño elástico que se actualiza con cremalleras en la parte trasera, un gesto sencillo que resta formalidad al look. Además, ha elegido un top a tono y un blazer que consigue el contrapunto perfecto. Se trata de una creación de Sandro, tiene un corte clásico y un estampado de tartán en tonos verdes, violetas y blancos. Echando un vistazo rápido por las novedades de esta firma francesa, encontramos americanas de cuadros, pero ni rastro de este modelo en concreto. Sin embargo, sí existen piezas disponibles en plataformas como Ebay o Chicfy. Aunque los precios de partida rondan los 345 euros, puedes conseguir esta americana con suculentos descuentos, ya que se trata de diseños de la temporada pasada o de segunda mano.

Mantener los básicos de siempre y actualizarlos con habilidad, es algo que el 'street style' nos confirma. Ahora mismo se está celebrando la semana de la moda neoyorkina y, precisamente, la fórmula utilizada por doña Letizia está siendo una de las más populares entre las prescriptoras de estilo, ya que ahora se huye de la excentricidad de la industria en pro de los looks mucho más equilibrados.