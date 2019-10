Larga vida a las superposiciones y al estilo setentero

«Es toda una experiencia poder participar en la Pasarela»

La jornada inaugural de la Pasarela Gasteiz On ha tenido cuatro invitados de excepción: Willy Reguero, Daniel González, Irati Nobo y Begoña Fernández, miembros de Aspace Álava, asociación de personas con parálisis cerebral que acaba de cumplir 30 años en el territorio. «Es la primera vez que participo en un desfile pero no estoy nervioso porque estoy acostumbrado a actuar ante el público, hago teatro y monólogos», compartía feliz en el 'backstage' Willy.

Mientras, sus compañeras Irati y Begoña pasaban por maquillaje y peluquería. «Ya hemos hecho un ensayo y nos han aconsejado que seamos naturales. Yo estoy muy contenta de poder participar, aunque me siento un poco rara con el vestido azul y la capa que me han puesto», señalaba la segunda. A través del lenguaje de signos Irati añadía que no estaba nerviosa y agradecía los piropos tras haber pasado por las expertas manos de la maquilladora.

Además de las familias, acompañaba a los jóvenes Elisa Otaduy, psicóloga de Aspace, asociación que agrupa a 130 personas. «Para nosotros es toda una experiencia poder participar en la pasarela, es una manera más de visibilizar a las personas con características especiales», agradecía.