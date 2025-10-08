La lana de las ovejas latxas se transforma en colchas, cojines y manteles

Sara López de Pariza Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:15 Comenta Compartir

Tras una primera colección de prendas de abrigo con lana de oveja latxa, la diseñadora vitoriana María Clé acaba de lanzar un proyecto de ropa de hogar con el mismo material. Se trata de colchas, cojines, delantales, manteles y caminos de mesa confeccionados con una materia prima en desuso que Clé ha conseguido recuperar bajo el sello de la marca Basque Wool Fabrics.

«Estoy muy contenta con el resultado. Ya teníamos el tejido y ofrecía muchas posibilidades; eso sumado a que el interiorismo es algo que me encanta ha dado como resultado este nuevo proyecto», explica la diseñadora, amante del dibujo y de la decoración. «Me parece precioso que el tejido pueda viajar y amoldarse a diferentes objetos», explica. En este caso ha pasado de servir para confeccionar abrigos o jerséis a ser la materia prima de piezas que se pueden encontrar en una cocina, una habitación o el salón.

Ampliar Uno de los manteles individuales que forma parte de la colección.

La lana se obtiene de ovejas latxas criadas en el País Vasco, después se lava, se hila y se teje en Cataluña y regresa a Euskadi ya que toda la producción se realiza en pequeños talleres vascos. El diseño es 'made in' Vitoria, donde reside María Clé con su familia. El camino hasta dar con el tejido ideal y que sea agradable al tacto no ha sido sencillo, y es que el proyecto de recuperación de lana latxa lleva años de trayectoria en colaboración con entidades como Neiker. Con el resultado, la firma vasca Indi&Cold ha lanzado recientemente al mercado unas zapatillas, y Clé ultima los detalles de una colaboración con Mango que verá la luz «muy pronto».

«La belleza de lo atemporal»

«No tiene sentido usar tantas fibras sintéticas cuando tenemos a nuestro alcance fibras naturales y la obligación de usarlas», reflexiona la diseñadora, que ha sido reconocida con premios como el Mercedes Benz Fashion Talent Award, el Laboratorio by Ecoembes o el Premio Nacional de Ecodiseño en el Congreso CONAMA gracias a esta iniciativa de revalorización de la lana latxa. En su reciente colección de hogar priman los tonos beige, granate o gris, las líneas puras y «la belleza de lo atemporal»; muy en la línea de la filosofía de la vitoriana.

«Solo en el País Vasco se generan aproximadamente 700 toneladas de lana de oveja latxa anuales. La mayor parte es incinerada o se hace desaparecer de manera muy poco sostenible. Es necesario tomar conciencia de la problemática que tenemos con la lana», reivindica Clé. En este sentido pide un apoyo «más firme» de las instituciones locales para un proyecto que «habla de lo local, de nuestra cultura e identidad» otorgándole valor a un material con múltiples propiedades.