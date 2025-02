Los 10 'influencers' españoles más internacionales

Luis Gómez Miércoles, 23 de octubre 2019, 15:57 | Actualizado 16:06h. Comenta Compartir

Hay listas para todo. La elaboración de algunos ranking son muy esperados por el impacto mediático de los elegidos. El buscador de moda Lyst, el más importante de nuestro país, ha recopilado una lista de los diez 'influencers' españoles más internacionales. O lo que es lo mismo: los y las que más influyen más allá de nuestras fronteras. Para preparar el informe, Lyst ha analizado sus bases de datos, comparando los hábitos de compra 'online' de más de 104 millones de usuarios al año, que buscan, ojean y compran moda en más de 12.000 marcas y tiendas virtuales, así como las menciones en redes sociales y estadísticas de participación a escala mundial desde principios de año. La lista la encabeza la inevitable Rosalía e incluye a la reina Letizia, Penélope Cruz, el diseñador Alejandro Gómez, el futbolista del Arsenal Hector Bellerín y Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo. Vean las razones que justifica Lyst sobre cada uno de los elegidos.

1. Rosalía

Glastonbury, Coachella, portadas en el 'New York Times', 'W' y 'The Face', 'front row' del desfile de Burberry… Ha sido el año de la primera artista española en recibir un premio MTV. Cuando Rosalía compartió en julio una imagen en su cuenta de Instagram con el abrigo Foxy de Saks Pott, las búsquedas para esta marca danesa se dispararon un 1.328%. En pleno verano, el abrigo con puños y cuello de pelo de Saks Pott recibió una media de 160 búsquedas diarias. Para una de sus dos actuaciones en Coachella eligió un chándal confeccionado con una toalla de Louis Vuitton firmado Etai Drori. A pesar de no llevar la etiqueta de la marca francesa al descubierto, solo durante el festival la gente se volvió loca por lucir el mismo modelo que ella. Es una crack.

2. María Raga

María Raga, CEO de Depop. La valenciana dirige la imparable expansión de la app de venta de ropa de segunda mano, que señala la incipiente transformación de la industria de la moda. Con la sostenibilidad en mente, la 'generación Z' ha hecho de esta plataforma un pilar de su estilo personal y una manera de rentabilizar su armario.

3. Héctor Bellerín

El lateral del Arsenal es todo un prescriptor de estilo masculino en Gran Bretaña. Diarios como 'The Sun' o 'The Daily Mail' diseccionan su indumentaria y ofrecen alternativas asequibles a sus looks de diseño, plagados de firmas como Prada o Burberry. Es un invitado habitual de la semana de la moda de Londres, en junio desfiló para Louis Vuitton en París y comparte sus looks más 'trendy' con sus 3 millones de seguidores en Instagram. Una de sus prendas fetiche, el gorro de pescador de Prada que no se quitaba a principios de este año, se convirtió en objeto de deseo. Bellerín jamás pasa desapercibido y es tan conocido dentro como fuera de los terrenos de juego.

4. La reina Letizia

Según Lyst, la reina de España «es muy consciente del mensaje que envía con su vestuario», ya sea con un pulido estilo 'working girl' o una elegancia «regia contemporánea». El rojo es su color fetiche, y durante la visita oficial a Argentina se aseguró de elegirlo en varios de sus actos, aumentando un 25 % las búsquedas de vestidos de este tono. Cuando Isabel de Inglaterra concedió la Orden de la Jarretera a Felipe VI, Doña Letizia eligió un vestido y tocado de la marca sevillana Cherubina. Las búsquedas en el Reino Unido para esta firma en Google se elevaron un 108% con respecto a la semana anterior.

5. Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez, modelo e 'instagramer'. Y pareja de Cristiano Ronaldo. Vale, puede que sea su arma secreta (y no tan secreta) para adquirir relevancia planetaria, pero es la española con más seguidores en Instagram (13.6 millones). Tras el fichaje del astro portugués por la Juventus, es, sobre todo, una prescriptora de tendencias en Italia. Tanto sus looks deportivos de marcas de las que es imagen (Alon Yoga o Kappa) como sus apariciones en la alfombra roja se hacen virales. En agosto Georgina compartió una foto con un vestido de cebra de Fashion Nova y se produjo el efecto esperado: las redes se revolucionaron a la caza y captura de su modelo estampado.

6. Penélope Cruz

La actriz de Alcobendas se subió a la pasarela en marzo durante el primer desfile de Chanel después de la muerte de Karl Lagerfeld y quizás como homenaje al diseñador se ha mantenido fiel a la firma a lo largo de este año. Durante la promoción internacional de 'Dolor y Gloria', el film de Almodóvar, eligió varias creaciones de la marca francesa. El vestido de Chanel Alta Costura que llevó al festival de Cannes en mayo generó un aluvión de peticiones. Triunfa en la pantalla grande, pero su presencia en el mundo de la moda y belleza cada vez es más sobresaliente.

7. Palomo Spain

Alejandro Gómez. O Palomo Spain, nombre de su firma. El cordobés es lo más. Beyoncé, Harry Styles, Billy Porter o Madonna son algunos de los fans entregados a este hombre, cuyo impacto no deja de crecer fuera de España. Desde mayo, una de las creaciones de Alejandro Gómez Palomo se exhibe en el Met de Nueva York como parte de la exposición 'Camp: Notes on Fashion'. De abril a octubre, las búsquedas de la marca han crecido un 150%. Si alguien encarna el éxito es este chico que no distingue de género en sus creaciones.

8. Marta Ortega

La hija del emperador Amancio. La 'zarina' Marta Ortega sigue escalando peldaños entre las mujeres más importantes de la moda a nivel mundial. Es una de las integrantes del departamento de desarrollo y diseño de Zara Woman. ¿Conclusión? Las decisiones profesionales de la heredera de Inditex moldean el armario de la mitad del planeta. Pero fue su boda, en la que lució cuatro modelos diferentes, la que lanzó su estilo personal a la escena internacional y generó varias tendencias de moda nupcial, a juicio de los expertos. Pierpaolo Piccioli fue el elegido para vestir a la novia, lo que hizo que la web de Valentino se atestase de visitas. Se habla de un 50% más. Especialmente ha marcado tendencia el vestido rosa que llevó a la fiesta: las búsquedas para díseños en este color se incrementaron un 43 % en abril, que coincide con el arranque de la temporada de bodas.

El reparto de 'Élite'

El reparto de 'Elite'. ¿Puede un uniforme de colegio influir en la moda 'online'? Si hablamos del colegio Las Encinas, sí. El reparto de 'Élite', con la segunda temporada en marcha, se ha convertido en referente del estilo 'neo preppy'. La serie ha crecido un 75 % en popularidad en Pinterest y las búsquedas para blazers azules, sí, qué casualidad, como las que se lucen en los pasillos y aulas de Las Encinas, se han desbordado un 78 % en Lyst desde el estreno de la serie, en octubre de 2018, sobre todo entre los consumidores de moda masculina. Las corbatas de rayas también han sido un éxito: las peticiones de esta prenda han registrado incrementos cercanos al 40 %.

10. La familia Castañer

Los Castañer. Las piezas de esta empresa familiar crearon la primera alpargata de cuña para Yves Saint Laurent y sostienen alianzas con las firmas de lujo más exclusivas. Además son el calzado favorito de las 'royals' británicas. Kate Middleton las ha llevado en varias ocasiones, pero Meghan Markle les dio un reciente empujón de popularidad. El interés por la marca creció un 20 % en septiembre con respecto al año anterior después de que la duquesa de Sussex llevase unas castañer Carina en su viaje oficial por Sudáfrica.