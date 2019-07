Álava Dmoda Si te gustó este vestido de Paula Echevarría, descubre su versión 'low cost' vasca Es largo, bohemio y con estampado de jirafas y su réplica asequible se encuentra disponible en La Duquesa Showroom por menos de 50 euros SARAI VÁZQUEZ Lunes, 22 julio 2019, 08:00

Que Paula Echevarría es un referente de estilo, a estas alturas, no es ningún secreto. La actriz encandila día tras día a sus fans a través de las redes sociales– tiene más de tres millones de seguidores en Instagram – con unos looks que rompen moldes, desatan la locura y se analizan al milímetro. Además, la asturiana da lecciones de moda en su blog 'Tras la pista de Paula', donde muestra y explica cada uno de sus estilismos. Al parecer, siempre arriesga y se atreve con todo: lo mismo un día se enfunda unos pantalones verdes de camuflaje que, al siguiente, le entra la vena 'rocker' y se pone unos de cuero negros, con una camisetas estampadas. En su estilo ecléctico mezcla, con gusto y facilidad, prendas muy 'chic' y de plena tendencia para la ciudad con otras atemporales más propias de la estética más bohemia.

Eso sí, los vestidos siempre tienen una lugar fundamental en su fondo de armario. Los luce como una verdadera experta, abarcando todo tipo de larguras, estilos y estampados. Su último diseño 'animal print' se hacía viral por su estampado de jirafas multicolor en tonos como el azul, el mostaza o el teja. El modelo es un diseño de la firma española Dolores Promesas y su precio asciende a 249 euros. Sin embargo, en Getxo se puede adquirir su versión 'low cost' en La Duquesa Showroom a un precio mucho más asequible, concretamente, a 40 euros.

La Duquesa Showroom es una firma de la localidad vizcaína de Getxo que nació hace dos años, fruto de la pasión por la moda de Lorena y Cristina. Por casualidad, encontraron en Italia el vestido con el estampado de jirafas que lucía Paula Echevarría en su última foto en redes, no podían dar crédito, así que decidieron incluirlo en los artículos de su propia firma. «No es exactamente igual, aunque la similitud entre los dos modelos es más que evidente», aclara Lorena. Traerlo a Bizkaia fue todo un éxito, gracias a ellas, sus clientas ya han podido lucir el look de una de las actrices más exitosas de nuestro país. Entre estas dos jóvenes han formado un espacio donde reunen piezas muy especiales con un estilo 'hippy-chic' que encuentran en lugares exóticos de todo el mundo, como India o Mauricio. Después, los venden a precios muy asequibles.

En concreto, el modelo 'triunfador' de Paula llegaba hasta los tobillos y tenía una abertura lateral en la falda que le daba el toque seductor que contrarrestaba el divertido estampado. Además, tenía un favorecedor escote barco que dejaba sus hombros al descubierto. «Es tan cómodo y fresquito que no os lo puedo explicar», expresaba la actriz a través de su blog. Como viene siendo habitual, no le faltaba detalle en cuanto a los accesorios, en este caso, un cinturón de cuero marrón, de Antik Batik, un bolso en tonos tierra de Chloé y unas sencillas sandalas planas de la colección cápsula Más 34 By Paula Echevarría. Como curiosidad, hay que destacar que es un modelo por el que la bloguera siente especial predilección, puesto quese ha bautizaod con el nombre de su hija, Daniella. Por último, escogió un par de anillos dorados de Tous y unos pendientes geométricos de Mango. Por último, eligió unas gafas XXL de su colección Paula Echevarría For Hawkers.