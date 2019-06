¿Qué gafas de sol se llevan este verano?

Si hay un complemento que se lleva todas las miradas verano tras verano son las gafas de sol. No es que el resto del año duerman en su funda en un cajón pero es en esta época, en la que se multiplican los planes bajo el astro rey, cuando se llevan el gran protagonismo en los estilismos. A veces incluso se convierten en las reinas del 'outfit' pero para ello hay que saber seleccionar el modelo perfecto entre un amplísimo surtido. Hay diseños en metal y de pasta, con cristales espejo, monturas rematadas en 'cat eye' que recuerdan al Hollywood dorado, redeondeadas que luciría el mismísimo John Lennon, con 'animal print' o tonos pastel... En Óptica Gasteiz repasan para Álava Dmoda las novedades en gafas de sol y ofrecen algunas claves para acertar en la elección.

Los modelos de pasta no pasan de moda aunque se reinventan en formas y colores. / BLANCA CASTILLO

Las marcas intentan innovar cada verano en sus propuestas aunque en el escaparate no faltan los imprescindibles modelos de aviador -¿quién no se acuerda de Tom Cruise en 'Top gun'?- o tipo mosca que cubren buena parte de la cara aunque estos diseños que tanto recuerdan a las folclóricas de antaño se han visto relegados en los últimos años. «Las señoras todavía las piden pero ahora vienen con monturas más reducidas, más finas», explican en esta óptica situada en Adriano VI. Las chicas jóvenes, en cambio, buscan cristales polarizados y se atreven un poco más a la hora de vestir sus ojos.

Redondeadas, hexagonales... Las gafas de sol llegan esta temporada con formas para todos los rostros. / BLANCA CASTILLO

Para quienes huyen de lo clásico y no tienen miedo a arriesgar hay varias novedades a la hora de protegerse del sol. Desde cristales en color (amarillos, azules, rosados...) a monturas con formas hexagonales o con dos estampados mezclados, por ejemplo, una parte vestida de leopardo y otra en aguamarina. También son tendencia los modelos con doble puente -el intermedio y otro por encima tipo ceja- y para el verano que está a punto de comenzar han llegado asimismo gafas planas, que se asemejan a una pantalla y resultan muy ligeras. «Hay mucho diseño, mucha moda», reconocen Esti y Begoña desde la óptica comandada por Arantza Lasagabaster.

El doble puente o un solo puente en la parte superior en forma de ceja son dos de las propuestas que saltarán del catálogo a la calle. / BLANCA CASTILLO

A la hora de comprar unas gafas de sol, recuerdan en este establecimiento con un cuarto de siglo de experiencia en el cuidado de los ojos, el flechazo por un determinado modelo no debe cegarnos ya que «cada cara pide algo diferente». Así que mejor probar, probar y probar antes de salir de la óptica. Si se prefiere ir a lo seguro y no dar muchas vueltas entre tanto surtido, las expertas dan un par de claves: a los rostros menudos les sientan mejor las gafas «redonditas» y a poder ser que no les sobresalgan por los laterales, mientras que a los más anchos les estiliza el 'cat eye'.