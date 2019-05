Estilismos alternativos en The Garage

Casettes en las paredes, máquinas de pinball, bicicletas vintage, vinilios y portadas de comics antiguos forrando una de las estancias. Así es The Garage, el nuevo espacio que fusiona ocio y comercio en Vitoria y que está llamado a convertirse en el garito de moda de la capital alavesa. Álava Dmoda no se perdió la concurrida inauguración de la sala, ubicada en el espacio que ocupó el mítico Elefante Blanco. Encontramos una interesante mezcla de estilos con predominio de lo hipster, pero también con espacio para looks 'pin up', góticos o raperos. A continuación nuestra selección:

Samantha Tepees | 41 años, cocinera «Mi estilo es 'heavy' y 'dark' al mismo tiempo»

«'Heavy' y 'dark' al mismo tiempo». Así define su estilo Samantha Tepees, a la que abordamos mientras toma una cerveza con sus amigos. Esta cocinera viste un 'total look' de la tienda local La Morgue, ubicada en la calle Correría. Los complementos, como el llamativo bolso y las joyas, también son de allí, las botas negras son de la marca Mustang y el cinturón de pinchos lo compró en Fundición. El tatuaje de leopardo de la cabeza, en la parte rapada, es relativamente nuevo aunque se lo lleva pintando desde hace años. «Llevo un montón de tatuajes, por ejemplo el nombre de mi hijo con la tipografía de Drácula o un mordisco de vampiro en el cuello», cuenta. ¿Qué es tener estilo? «La manera de definirse uno mismo».

Eneko Madinabeitia | Empresario, 38 años «Las gafas son auténticas de los 70»

Eneko Madinabeitia tiene un estilo «urbano, cambio mucho dependiendo del momento». Hoy viste una cazadora granate de Zara, cinturón de cuero negro comprado en Nueva York, jersey de Zara, pantalones de la marca Carhartt y zapatillas Converse negras «de toda la vida». Sus gafas graduadas Dunhill son una auténtica pieza 'vintage'. «Las encontré en el cajón de mi óptico, son de los años 70 y tenían hasta el precio en pesetas», cuenta este joven. ¿Qué es tener estilo? «Saber llevar la ropa y no ponerte lo primero que pilles».

Elena García Ozores | Psicóloga y DJ, 44 años «Me encanta vestir a mi bola»

Elena no podía perderse la fiesta de inauguración de The Garage, y es que será una de las DJs que pincharán habitualmente en el local. Hoy luce grandes gafas de Claire's, una llamativa cazadora vaquera del ilustrador Ricardo Cavolo, chaqueta de punto de Bimba Y Lola, camiseta de la marca Ellese, vaqueros de Zara y botines de Bimba Y Lola. Completa el 'look' con un reloj Casio dorado, el complemento de los 80 que lleva unas temporadas pisando fuerte entre los amantes de la moda. «Me encanta vestir a mi bola, alternativo y lo que me apetezca cada día», nos confiesa esta psicóloga vitoriana llena de tatuajes. ¿Qué es tener estilo? «Que te encante lo que llevas».

Tytan | Rapero, 52 años «Tengo una colección de 750 gorras»

Nos encontramos a Tytan echando una partida al pinball, casi nadie le conoce por su verdadero nombre, Francisco Javier Pérez. Este vitoriano tiene 52 años pero cualquiera lo diría por su aspecto, su estilismo es rapero y es que esa es su pasión. «Tengo en casa una colección de 750 gorras», presume. Hoy lleva una de los Minnesota Vikings, a juego con la sudadera. Los pantalones no recuerda dónde los compró y las zapatillas son unas deportivas altas blancas «sin marca». Completa su look con un colgante en el que aparece la figura de un vikingo. «Siempre me visto así, solo cambio si voy a un bautizo o a cualquier evento», nos cuenta mientras sigue atento a la máquina. ¿Qué es tener estilo? «Tener creatividad contigo mismo, ser alguien diferente».

Asun Andreu Fuentes | 64 años «Soy 'pin up' desde muy jovencita»

«El estilo 'pin up' me encanta, siempre me ha gustado, desde que era muy jovencita», confiesa risueña Asun Fuentes. Ha acudido a la fiesta de inauguración con una amiga y se ha decantado por una colorida blusa y unos pantalones verdes fluidos comprados en una tienda local de Alicante. En el pelo luce un pañuelo en un tono verde más oscuro a modo de turbante y completa el look con un reloj plateado y unos pendientes con detalles en morado. ¿Qué es tener estilo? «Sentirse a gusto con la ropa que llevas, buscar tu propio sitio y ser feliz».

Jesús Rodríguez | Barbero, 30 años «Yo no voy a la moda, la moda viene a mí»

Fotografiamos a Jesús Rodríguez mientras trabaja en su barbería integrada en el local. Este joven andaluz confiesa que gasta muy poco dinero en ropa y que la mayoría es reutilizada o regalada. «Yo no voy a la moda, la moda viene a mí», dice entre risas. Lleva una gorra negra de cuero «que me encontré en una casa en la que viví», una camisa de rayas y unos vaqueros que son un regalo y unas deportivas de la firma Celio. «En mi día a día visto casual, urbano y sin seguir las tendencias», se define. ¿Qué es tener estilo? «Tener buen gusto».