Estética 'naïf': así visten las 'Lolitas' Los estampados veraniegos, las faldas 'mini', los hombros al descubierto y los accesorios de estilo 'retro' son algunas de las claves para conseguir los looks más dulces de la temporada VANESSA MULAS Jueves, 4 julio 2019, 09:48

¡Hola de nuevo! La semana pasada os enseñé todo el partido que se puede sacar a un sencillo mono de verano y hoy os quiero hablar de una de mis tendencias favoritas: el estilo 'naïf'. Este término viene de la palabra francesa 'naïve', que significa 'ingenuo'. La feminidad y la inocencia son los dos factores característicos de este tipo de looks, que también admiten ciertas dosis de sensualidad y atrevimiento. De ahí que se asocie a la película 'Lolita', el film versionado por Stanley Kubric o Adrian Lyne, inspirado en la novela de Nabokov. Su protagonista marcó un antes y un después en la moda: era una adolescente que vestía looks aniñados, estampados y accesorios como gafas de sol en forma de corazón, que tan de moda se han puesto esta temporada. Los 'shorts', los hombros al descubierto, los complementos 'retro' o los dibujos de animales como tigres, flamencos o pelícanos, son algunas de las máximas que sigo en los looks que os muestro a continuación. Es un 'shooting' muy fresco que se ha convertido en uno de mis favoritos. ¡Espero que os guste tanto como a mí! Gracias al fotógrafo Steven Bottger por hacerme estas fotos tan bonitas.

Estampados veraniegos y 'shorts'

En este primer look llevo unas sandalias de cuña de El Corte Inglés y unos 'shorts' negros. Los he combinado con una camiseta masculina de 'Plutón ya no es un planeta' y me encanta el resultado.

El poder de los complementos

En el segundo look llevo camisa sin mangas y falda 'mini' con estampado de tigres. Lo he combinado con unas cuñas negras que funcionan muy bien con todo. El bolso rojo y las gafas blancas le dan el toque veraniego. Todo el estilimo es de 'Plutón ya no es un planeta'.

La clave está en el escote

¿Os gustan los monos tanto como a mí? Pues este tercer look engaña a la vista, ya que parece un mono pero no lo es. Se trata de un dos piezas con top 'off-the-shoulder' y pantalon con goma en la cintura.

'Crop-top' y falda 'mini'

En este último estilismo combino el top 'off-the-shoulder' con una falda 'mini' del mismo estampado, ambos de Compañía Fantástica. Las sandalias rojas le dan una pincelada de color.

Espero que os haya gustado este post. Si sois de los afortunadas que se encuentran preparando las vacaciones, próximamente os traeré un montón de ideas a modo de inspiración. Mientras tanto, podéis seguirme en Instagram, @ilovemelita.