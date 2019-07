Hemos encontrado la prenda con la que no necesitarás más vestidos de verano Plisada, abotonada, de corte 'midi' y de color blanco, así es la falda con la que podrás construir infinidad de looks veraniegos con un simple cambio de top VANESSA MULAS Viernes, 19 julio 2019, 08:33

¡Buenos días! ¿Qué tal va el verano? ¡A mí se me está pasando rapidísimo! Ya me habéis podido ver recorriendo Suiza en mi artículo anterior y hoy, os muestro distintos looks construidos a partir de una de mis prendas favoritas de la temporada: una falda midi, plisada y abotonada de color blanco. Ha sido, sin duda, una de mis mejores compras del verano, y la conseguí en Stradvarius. Los colores neutros son imprescindibles en los meses de calor y favorecen muchísimo con la piel bronceada. Aunque había en otros colores como tostados o tofe, yo me decanté por esta que, como veréis a continuación, me la estoy poniendo muchísimo. Con flecos, transparencias, rayas o bikers de cuero... veréis cómo encaja con casi cualquier prenda de vuestro fondo de armario, ¡tan solo hay que echarle imaginación y combinar las prendas sin miedo!

Dos piezas que parecen una

Este primer look es uno de mis favoritos. Llevo la falda tableada con un top de flecos y transparencias de Zara que compré el año pasado. Al ser de corte 'crop' encaja perfectamente con la cinturilla alta de la falda. Para darle un toque de color, lo he combinado con unos zapatos 'peep-toe' con plataforma en color rojo. Además, he elegido un capazo redondo que va bien con todo. Por otro lado, llevo un nuevo peinado con mechas 'balayage' que me hicieron en Avenue Hair Salon y un peinado muy cañero que utilicé para asistir por primera vez al BBK Live.

Juego de contrastes con camisetas 'sport'

En el segundo look llevo la falda con una camiseta negra de Kunkun, un cinturón ancho dorado vintage y unas sandalias doradas con un lazo de Replay. También lo podéis veren la galería de imágenes con un blazer blanco de Dmony Santander para cuando refresca, tan típico de las noches en nuestra costa.

Blanco y rayas marineras, la combinación más veraniega

En el tercer look he combinado la falda con un top de rayas azules y blancas que tiene la espalda semi descubierta y un favorecedor escote 'off- the-shoulder'. Es de SAS 78 y se ha convertido en uno de mis favoritos, ya que lo combino con todo tipo de prendas.

Con toques 'vintage'

En el cuarto look llevo una blusa ceñida 'vintage' que combina perfectamente con la frescura de la falda. Como accesorios, he optado por una diadema joya y unos zapatos rosas de Stradivarius. El bolso es de Guess, las gafas de Stradivarius y los pendientes de Sfera. Para cuando refresca, suelo ponérmelo con una biker corta de tachuelas.

Colores y rafia

En el cuarto look me he puesto la falda con una blusa de manga larga muy colorida de Topshop y un capazo que compré en un mercadillo.

Nos vemos pronto con más propuestas. ¡Espero que estéis pasando un verano genial! Podéis seguir mis aventuras en mi Instagram. ¡Muchísimos besos!