La imagen más 'chic' de la calle Dato

Es el salón de estar de Vitoria, una de las calles más transitadas de la capital alavesa. Por Dato caminan los turistas mapa en mano, pasean sin prisa los jubilados y transitan a paso veloz las personas que aprovechan la mañana en el centro para hacer recados. Los 'looks' más llamativos e informales de los jóvenes se mezclan con estilismos clásicos y elegantes de los trabajadores de tiendas y bancos cercanos. Aquí nuestra particular selección de los 'outfits' más auténticos en la calle Eduardo Dato:

Merche Díaz | Decoradora, 56 años «No me gusta seguir las normas de cada temporada»

Merche Díaz confiesa que «a la hora de vestir no me gusta seguir las normas de cada temporada». Para esta decoradora, que trabaja en una tienda cercana a la calle Dato, la clave a la hora de confeccionarse sus looks es «ir a mi aire y buscar algo que me diferencie». Hoy lleva abrigo de MaxMara, camisa y pantalón de Zara, bolso de Bimba Y Lola y botines marrones de la tienda Pablo Ochoa. El reloj es de la joyería vitoriana Apain, algunas pulseras de un reciente viaje a Méjico y el anillo que tiene impreso el escudo de su familia es una herencia. ¿Qué es tener estilo? «Demostrar tu propia personalidad sin estar influenciado por nada».

Celia Carrasco | Estudiante, 17 años «En mi día a día visto muy informal»

A Celia Carrasco le gusta el estilo casual para el día a día. «En mi día a día visto muy informal, soy mucho de vaqueros con camiseta o camisa», confiesa esta joven estudiante de 17 años. Hoy luce gafas de sol de la marca Hawkers, pendientes de aro grandes de Parfois, mono de Pull & Bear, bolso de Mango y zapatillas con plataforma blancas Converse. ¿Qué es tener estilo? «Tener personalidad y vestirse como te sientas más adecuado».

Iker Barón | Asesor financiero, 42 años «Por mi trabajo mi estilo es clásico»

Paramos a Iker Barón a la salida del trabajo a mediodía. «Por mi trabajo suelo vestir así cada día. Un estilo clásico», cuenta este asesor financiero. «Pero los fines de semana o en mi tiempo libre me gustan más los looks de sport», agrega. Su traje gris está hecho a medida en una sastrería de Madrid, la camisa blanca con detalles azules es de la firma Irene Muñoz, la corbata es de Marco Pascali y los zapatos están comprados en una tienda de la capital española. Completa el 'look' con una cazadora de la marca Barbour.

Blanca Sáez de Jauregui | Jubilada, 63 años «Me arreglo hasta para bajar a hacer la compra»

«Me gusta la filosofía de menos es más a la hora de vestir». A pesar de que no le agrada eso de llamar la atención por su indumentaria, Blanca Saez de Jaúregui confiesa que «me arreglo hasta para bajar a hacer la compra». Esta vitoriana de 63 años luce gafas de sol de General Óptica, pañuelo en tonos grises que fue un regalo, blazer y vestido claro de Zara, bailarinas negras que no recuerda dónde las compró y bolso de El Corte Inglés. Los pendientes son un diseño de su hija, Estíbaliz de Cristóbal, que vende sus piezas en diferentes ferias de artesanía. ¿Qué es tener estilo? «Gustarte a ti misma. En la medida en que te gustes a ti misma gustarás a los demás».

Patricia Llamas | Estudiante de Enfermería, 21 años «Soy antitacones y antivestidos»

Esta joven gaditana ha acudido a pasar unos días al País Vasco con su familia. En su primera visita a Vitoria Patricia Llamas lleva gafas de sol de Pull & Bear, pendientes de Parfois, collar con un planeta de una tienda local de Puerto Real (Cádiz), jersei y chubasquero de Zara, pantalones de cuadros y botas con cordones amarillos de Pull & Bear y bolso de un mercadillo. «Soy de vestir desarreglada a tope. Antitacones y antivestidos», incide esta estudiante de Enfermería. ¿Qué es tener estilo? «Uf, qué complicado… es ser una misma y ponerte lo que te gusta».

Stephane Auclair | Empresario, 44 años «Me gusta ir 'cool' y arreglado pero sin corbata»

Stephane Auclair es un amante de los pantalones de colores como bien demuestra su 'look' de hoy. Mientras toma unas cañas con amigos en un conocido bar de la calle Dato le interceptamos para fotografiarle. «Cuando no estoy trabajando soy más de vaqueros, chupa de cuero y 'sneakers'. Para trabajar me gusta ir 'cool' y arreglado pero sin corbata», dice. Hoy lleva una americana de Purificación García, camisa de la firma A Fish Named Fred con motivos vinícolas, pantalón de Wilco y zapatos de Farrutx. ¿Qué es tener estilo? «Aunque no lo parezca, en hombres el estilo va ligado a la discreción».