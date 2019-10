«Toda mujer es bella»

Mucho se le tendrían que torcer las cosas al creador portugalujo para que no termine de explotar.

–Como la ropa, ¿los modistas también se arrugan?

–Sí. Obviamente, obviamente.

–¿El mundo le está esperando?

–Pues no lo sé. Pero sí es verdad que mi marca, vista desde fuera, tiene mucho potencial en cuanto a combinación de colores y texturas.

–¿Sabe coserse un botón?

–Sí. Aunque he de decir que el otro día se me cayeron dos de una gabardina. Era un regalo pero justo se tiene que caer cuando estaba con una clienta. Ya sabe: en casa del herrero cuchillo del pelo.

–Si no se tiene la talla S y 18 años, ¿se es viejo?

–No, no. En absoluto.

–¿Sueña con que su nombre sea una gran marca?

– Es a lo que aspiro, aunque quedarme a medio camino no significaría una derrota. Viviría igual de feliz, pero te vas marcando metas y siempre aspiras al 'top'. Soy muy competidor.

–¿Se acaba amando a las mujeres a las que se viste?

–Sí, se les coge mucho cariño. Pasa muchas veces que una clienta igual no está en una etapa muy positiva de la vida. A lo mejor ha cogido peso o le ha dejado el marido... Yo siempre les digo 'soy la persona neutra' y realmente las veo muy bellas.

–¿Podría vivir en un minipiso de 25 metros cuadrados como la nueva presidenta de la Comisión Europea?

–Sí. Tampoco tengo muchos trastos ni esas historias. Mientras sea una casa diáfana, blanca , me parece imprescindible, y con muebles actuales, no como las casas de los abuelos, que me llegan a agobiar, creo que sí.

–¿La historia siempre la escriben los vencedores?

–Creo que no.

–¿Lo relativiza todo?

–Parte sí y parte no. Ja, ja

–¿La realidad es menos importante que las apariencias?

–Ay, yo te diría que sí.

–¿Ni quiere ni puede ser de otra forma?

–Soy tal como soy (risas). No podría cambiar.

–¿Le gustaría vivir siempre en el anonimato?

–Por mi profesión me gustaría ser reconocido; pero mi vida personal, con mi pareja y familia, que sea íntima.

–¿Por qué los homosexuales dominan muchas de las grandes firmas de moda?

–Quizás seamos más creativos, aparte de tener otra visión. Al final, vemos a la mujer desde otra perspectiva. Me cuesta no ver a una mujer bella y me gusta resaltarlas. Tengo muchos amigos que dicen 'esta sí, esta no'. Siempre saco lo positivo y máximo de las mujeres.

–¿Le ha pasado algún tren por encima?

–Hummm... Sí (risas)

–¿Se suele saltar todas las convenciones?

–En público intento ser políticamente correcto. Pero en mi vida privada me salto las normas totalmente. Ja, ja.

–¿Se trae siempre los deberes bien hechos?

–Sí, en ese sentido soy muy disciplinado.

– ¿Aguanta en una fiesta hasta que se encienden las luces de la discoteca?

–No, generalmente soy de los primeros que se retira. A no ser que esté muy a gusto y pueda alargarme... Depende de con quién esté acompañado, del momento, de la cita...

–¿Sabe abandonar las cosas?

–Me cuesta mucho. Y más cuando hay alguien de por medio o un compromiso.

–¿Cuánto le dura el amor?

–Si estoy enamorado, siempre.

–¿Sale adelante como sea?

–Sí, aunque hay momentos en los que te dan bajones, pero hay que luchar por los sueños y las metas.

–¿A su edad (25 años) no tiene nada que demostrar?

–Me queda mucho por demostrar.

–¿Se deja encasillar?

–No. Tengo mucha personalidad. Vuelo un poco a mi aire.

–¿Sus teorías se acaban confirmando siempre?

–Generalmente, sí. Se me vienen pensamientos de cosas que pueden pasar y luego suelen ocurrir. Parece que tengo un sexto sentido. Ojalá no lo tuviese muchas veces.

–¿Qué es lo mejor que han dicho de usted?

–Pues, por ejemplo, el titular que has dicho: la joven promesa de la moda vasca.

–¿Qué pone en su estado de WhatsApp?

–Hummm. Unos puntos suspensivos

–¿Lo que tiene que suceder sucede?

–Sí, pero tú también tienes que buscarlo.