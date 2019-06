El divertido baile de Beñat, Susaeta y Balenziaga en la boda de De Marcos 01:21 Los tres demostraron su talento para interpretar una coreografía a ritmo de Michael Jackson ante la mesa de los novios EL CORREO Jueves, 6 junio 2019, 13:01

No hay boda sin baile. Y en el enlace del jugador de Athletic Óscar de Marcos con su novia, Ibone, no iba a ser menos. Sin embargo, el que se está haciendo viral no es el primero, el de los novios ya convertidos en marido y mujer, sino el de los amigos de él durante el banquete.

Una vez terminado el menú e inaugurado el momento de mover el esqueleto, al lateral derecho del Athletic decidieron darle una sorpresa sus compañeros Beñat, Susaeta y Balenziaga. Lo hicieron a través de una demostración de sus dotes de bailarines. Los tres se marcaron una coreografía digna de cualquier boy band de los 90, como se puede ver en el vídeo de esta información.

El show provocó los aplausos y vítores de todo el comedor. Y también hizo que los novios se levantaran de su mesa y se pusieran a brincar junto al trío al ritmo de Michael Jackson. A buen seguro este momento será uno de los más recordados de toda la fiesta.