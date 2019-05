Los diseños más psicodélicos de una vitoriana

«No soy partidaria de catalogar mi estilo, prefiero que cada uno lo defina o perciba a su manera». A Zuriñe Ramos (Vitoria, 1988) no le gusta etiquetar sus propias prendas, pero un simple vistazo a las redes sociales sociales de su marca dejan claro que es una firma atrevida, divertida, psicodélica y con muchísimo color. Esta joven vitoriana creó Wild We en 2013, un proyecto al que llevaba tiempo dándole vueltas. «Siempre me ha interesado el arte y la creatividad en general, pero no me planteé dedicarme específicamente a la moda hasta que no tuve 17 años. Empecé mis estudios en 2006 y me he dedicado a ello desde entonces», nos cuenta.

Zuriñe Ramos en una edición anterior de la Pasarela Gasteiz On. / Jesús Andarde.

Hace algo más de tres años abrió su tienda en Barcelona, en el barrio de Gràcia, una ubicación por la que se decantó «porque es un lugar estratégico donde habita gente joven de todas partes del mundo». No es un espacio convencional, es un lugar fresco, lleno de elementos extravagantes y llamado a sorprender al visitante. Lo mismo que ocurre con sus prendas.

En los diseños de Zuriñe es fácil encontrar estampados de alienígenas, piñas o trolls, esos pequeños muñequitos con una mata de pelo hacia arriba. Sus prendas se caracterizan por no pasar desapercibidas y trabaja con brillos, pelo sintético, arneses o rejillas, que las podemos encontrar tanto en tops como en faldas, kimonos o bikinis. Está claro que sobriedad es una palabra que no entra en el vocabulario de esta vitoriana. Y si llamativas son sus prendas no lo son menos las puestas en escena, con los tonos flúor como protagonistas. Ya lo dice el nombre de su marca: «lo elegí porque pretende representar a un colectivo de gente que no tiene prejuicios y se siente libre para expresarse. Wild= salvaje / We = nosotros».

El cine y las historias de fantasía siempre han influido en sus diseños, así como la cultura japonesa, de la que es admiradora. Quizás por eso el desfile que realizó en Japón en el año 2006 es a día de hoy uno de los mejores recuerdos de su carrera. «Ha habido muchísimos buenos momentos, pero Japón fue memorable», describe. Allí, en el evento de moda Fukuoka Asia Collection (Faco) presentó su colección 'New Mermaid', una cita en la que estuvo acompañada de otros 30 creadores y a la que asistieron cerca de mil espectadores.

Modelos con prendas de la colección 'New Mermaid' en el desfile de Japón.

- ¿Se ha planteado regresar a Vitoria y abrir tienda aquí?

- El público objetivo de la marca se concentra más en otros países por lo que de momento estoy más enfocada en la venta online .

- ¿Cómo definiría el estilo de los vitorianos?

- En general, clásico pero no aburrido.