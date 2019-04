Diez ideas para lucir esta temporada La bloguera Sandra Bräuer nos propone una decena de estilismos para sacar a la calle o vestir en celebraciones cuando el termómetro comience a subir grados SARA LÓPEZ DE PARIZA Viernes, 12 abril 2019, 23:00

Camisetas blancas combinadas de maneras muy diferentes, 'looks' de un solo color o elegantes vestidos para la inmimente temporada BBC (bodas, bautizos y comuniones). Son algunas de las elecciones de la bloguera vitoriana Sandra Bräuer para esta primavera, propuestas del comercio local que pudimos ver en la última edición de la Pasarela Gasteiz On.

Vestido negro, un básico

Este vestido de la tienda Cott'o Para Ella «es un 'must have' (imprescindible) en nuestro armario. Un básico que nos puede servir para salir del apuro cuando no sabemos qué ponernos. Es una prenda sencilla, pero a la vez con personalidad y nos sirve tanto para el día a día como para asistir a un evento más elegante».

Lunares

La bloguera de moda Sandra Bräuer se suma a la pasión por los lunares. «Son tendencia y llegan en todas las combinaciones de colores posibles. Este vestido de corte midi (por debajo de la rodilla) me parece una apuesta segura», comparte. «Lo podemos combinar con alpargatas o sandalias, y si queremos arriesgar un poco, con unas deportivas blancas también quedaría perfecto», agrega.

'Black & White', la combinación perfecta

La mezcla de blanco y negro jamás pasa de moda, y también la vamos a ver esta primavera-verano. Sandra se decanta por este 'look' de Ríos Moda. «Me parece muy elegante para un evento especial. Si queremos darle un toque diferente podemos añadirle un cinturón ancho de flores que contraste con estos dos colores», propone.

Vestido de fiesta

De las propuestas para celebraciones que desfilaron sobre la pasarela, Sandra se queda para empezar con este vestidazo de Atelier Vitoria. «Me parece ideal para un evento de noche como una boda. El corte del vestido es muy elegante y realza la figura femenina. Se puede combinar con accesorios en tonos 'nude' para no restar protagonismo al vestido», explica esta apasionada de la moda

Top y pantalón palazzo

Existe vida más allá de los vestidos en cuestión de estilismos para eventos. Así lo demuestra este 'look' de la tienda Ríos Moda. «Como alternativa a un vestido, podemos elegir un mono o la combinación de un top con un pantalón palazzo. Los tonos pastel van a pisar fuerte esta temporada, así que este look es una apuesta segura», explica Sandra.

Elegancia en verde

«Increíble este vestido del diseñador y sastre Domingo Orive. Su patronaje y confección es espectacular, así como los colores y el estampado de la tela. Una joya».

Todo a un color

Es tendencia ir vestidas de un solo color y así lo demuestra esta propuesta de Domingo Orive. «Ha sabido mezclar tonos rosas de una forma espectacular. Combinando un pantalón de traje con una bomber, conseguimos un toque más casual y restamos seriedad al pantalón», valora Sandra Bräuer.

3 'looks' con camiseta blanca

Una camiseta blanca con estampado sirve de base a estos tres 'looks' tan diferentes con unos jeans o pantalones tipo traje. La camiseta se combina con chaqueta de punto, gabardina o abrigo y complementos como un pañuelo, un bolso o unas deportivas llamativas.

«Un 'tip' para vestir con personalidad es llevar una prenda especial. Es decir, podemos crear un look muy básico, como un vaquero con una camiseta blanca con dibujo, y añadirle una 'blazer'», nos propone Sandra Bräuer.