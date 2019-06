Desmontando el mito del pantalón de rayas: ¿es verdad que no estiliza?

La estilista Alison Freer, colaboradora de la revista XOJane y autora del libro 'How to get dressed', desveló en este 'best seller' una de las claves de estilo que hizo resolver el dilema de muchas mujeres con respecto al estampado de rayas. ¿Estiliza o no estiliza? Esa es la cuestión. Pues bien, la solución reside en que este tipo de prendas estampadas respeten la regla del 90/10, o lo que es lo mismo, que un 90% sea de color blanco o de una tonalidad más clara y que el resto sea negro o de una tonalidad más oscura. Además, también dicen que las rayas horizontales ensanchan visualmente la silueta, mientras que las verticales estilizan. Esta temporada estamos de enhorabuena, ya que las propuestas de las grandes firmas y los looks que inundan el 'street-style' se han puesto de acuerdo para ofrecernos la inspiración que necesitábamos para introducir este estampado, en ocasiones complicado, en nuestro día a día. La última norma que debes tener en cuenta es que, cuanto más anchas y separadas sean las rayas, mayor distorsión provocará a la vista y parecerá que ensancha la silueta, por lo que es preferible apostar por las rayas finas y verticales.

Instagram: @ingridbetancor

Un ejemplo que materializa perfectamente estas tres ideas lo tenemos en la periodista Ingrid Betancor. La canaria es una de las WAG´s con más estilo de la plantilla rojiblanca y, tal y como pudimos ver a través de las redes sociales, ha apostado por un 'total look' de rayas verticales en azul marino y blanco. Se trata de una camisa 'oversize' y un pantalón de recto de cintura alta, firmado por Massimo Dutti, al que ha acompañado de un bolso burdeos de Louis Vuitton y un blazer de Zara.

Instagram: @mariadelaord

Como puedes comprobar, conjuntar en un mismo look la camisa y el pantalón es una de las máximas más potentes a seguir esta temporada. La creativa y fundadora de la firma Mau Loa, María de la Orden, también sigue estas directrices para crear un look relajado y fresco que promete convertirse en el uniforme todoterreno de la primavera. En su caso, apuesta por la combinación de los tonos tierra en un conjunto de estética pijamera con textura de seda, firmado por Asceno London.

Instagram: @mariafrubies

De este mismo estilo son los diseños que ha lanzado la firma Intimissimi que ya empiezan a tomar forma en redes sociales. Los han lucido desde María Fernández-Rubíes hasta Belén Hostalet y llegan dispuestos a sembrar la duda: ¿son pijamas para dormir o, como en el caso anterior, habrá quien se los ponga para salir a la calle?

Instagram: @rockybarnes/ Foto: Matt Cooper

Si apostar todo tu look al mismo estampado te parece excesivo, debes saber que la fuerza de las rayas recae este año en los pantalones. La moda es caprichosa y cuando hubo un tiempo en el que este 'print' triunfó en su versión más rockera, dibujándose en vaqueros pitillos muy ceñidos, ahora cambian las tornas y se llevan en pantalones 'oversize', extremadamente cómodos y delicados. La 'influencer' californiana Rocky Barnes es otro claro ejemplo de ello, construyendo un look playero gracias a un diseño XL de Paper London.

Instagram: @galagonzalez

Quizás sea el ejemplo de Gala González el más complicado de defender, al abusar de los colores llamativos en los que el blanco no tiene cabida. La gallega rompe así con la regla del 90/10 e ironiza ella misma sobre su propio look: «puede que tenga puestos unos pantalones de payaso pero déjame recordarte que todavía soy yo la que lleva los pantalones», escribía a través de sus redes sociales. Combina este diseño de Posse con un chaleco de su propia firma, Amlul, y unas babuchas de estilo étnico de Hereu.