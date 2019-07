Álava Dmoda De Cristina Pedroche a las modelos de Victoria's Secret: ¿por qué todas llevan este peinado de cómic manga? El efecto 'Kawaii' ha hecho mella en muchos rostros conocidos, que no dudan en aniñar sus facciones recogiendo su melena en dos moños en lo alto de la cabeza MARÍA CALVO Sábado, 27 julio 2019, 15:55

Una coleta, un moño o un pañuelito a la cabeza siempre son buenas opciones para controlar las melenas más rebeldes y encrespadas. En su afán por ir siempre un paso más allá, existen algunos referentes de moda que han vuelto a poner sobre el mapa una tendencia que pensábamos que solo estaba reservada para esos dibujos de ojos achinados que aparecen en las series animadas y en los cómics japoneses: los dos moñitos, cuanto más altos, mejor.

Precisamente, fue Chiara Ferragni quien se transformó en una auténtica muñeca manga hace unos días, cuando viajó hasta el país nipón en compañía de su marido, el cantante Fedez. Ahí, se dejó influenciar por una estética peculiar que reina entre muchas japonesas: la moda kawaii, un término de origen japonés que significa 'adorable' o 'tierno'. Este fenómeno que traspasa barreras fuera del continente asiático consiste en imitar la forma de vestir y los comportamientos típicos de un anime, llevando a muchas mujeres a vestirse como si fueran auténticas muñecas. Tanto se metió la italiana en su papel que pudimos verla de esta guisa, transformada en la protagonista de esa icónica serie de los 90', Sailor Moon, tal y como vemos en la imagen superior.

Sin llegar a ese extremo, también hizo suyo uno de los peinados más recurrentes entre las japonesas Kawaii para asistir a uno de los actos que tenía programados durante el viaje: los dos moñitos laterales en lo alto de la cabeza. Además, lo acompañó con un par de horquillas rosas con muñecos en la parte delantera. Todo ello, aderezado con un 'total look' de lo más peculiar que pertenece a la nueva colección de su firma homónima para 2020: un crop-top, unas mallas de ciclista y una bómber estampada, entre otros motivos, con su propia cara. «Super Kawaii today in Tokyo», escribía en su Instagram.

En la misma línea tenemos el ejemplo de Alexandra Pereira, más conocida en redes sociales como Lovely Pepa. La gallega se casó hace menos de dos semanas con el amor de su vida, el empresario libanés Ghassan Vader. Tras una ceremonia en Madrid a la que no le faltó detalle, pusieron rumbo a su luna de miel, siendo la primera parada, precisamente, Japón. Tras algunos looks dignos de street-style internacional, Alexandra no tardó en sucumbir a la estética Kawaii. Aunque su estilo es mucho más sobrio que el de la ecléctica italiana, sí nos ha dejado ver a través de sus 'stories' un look 'sport' con sus dos correspondientes moñitos. Además, también ha caído en la tentación de las horquillas aniñadas, recogiendo su melena con un pasador de Hello Kitty, esa gatita de dibujos animados que se ha convertido casi en un tótem para muchas japonesas. Metida de lleno en la candidez nipona, la hemos llegado a ver con una camiseta con dibujos de dinosaurios multicolor que ha comprado en una de las tiendas de Takeshita Street.

Siguiendo con los ejemplos patrios, nos topamos de lleno con Cristina Pedroche y su versátil melenón oscuro. Lo mismo se hace unos lazos con su propio pelo que se planta dos moños para asistir a MadCool, uno de los festivales madrileños que ya comienzan a despuntar en el panorama musical de nuestro país. Aunque no se vistió de muñeca, sí lo hizo con un look festivalero en color rosa Barbie, gracias a un body (¿o era un bañador?) de tirante asimétrico que combinó con 'shorts' vaqueros y zapatillas con suela 'track', también en color rosa.

La tendencia ha llegado hasta el mismísimo elenco de los ángeles de Victoria´s Secret, siendo Josephine Skriver una de sus mejores embajadoras. Ya son varias las ocasiones en las que hemos visto a la danesa lucir este peculiar peinado. A diferencia de los casos anteriores, ella no necesita viajar a Japón o irse de festival para plantarse lo dos moños en lo alto de la coronilla, sino que lo utiliza en situaciones de lo más dispares, como dar un paseo con su hermano, darse un baño en Positano o asistir a al desfile del Orgullo en Nueva York o a un partido de tenis en el Open que se celebra anualmente, también en la Gran Manzana.