Cóctel de estilos en el 'front row' Andy Cantero, Ibon González de Ibarra, Asier Zamora, Erika Villar, María Morcillo, Ángela Cueva, Olaia León, Nerea Arrieta y Elisabet Ataun. / Blanca Castillo Comerciantes, políticos, empresarios, bloggers... Todos soñaron en el pase inaugural con una temporada en colores sorbete y llena de lunares MARÍA REGO Martes, 2 abril 2019, 22:27

Con 9 grados en el termómetro y amenaza de nieve para las próximas horas, costaba este martes imaginarse el armario teñido de colores sorbete, salpicado de lunares y colonizado por prendas de manga corta durante el desfile inaugural de la XXXV Pasarela Gasteiz On. Pero la cita, un clásico en la agenda local, logró una temporada más que los centenares de invitados que se acercaron hasta el centro-museo Artium se visualizaran con las próximas tendencias sobre sus cuerpos a la espera de que la recién iniciada primavera se adueñe no sólo del calendario sino también del mercurio. El tan recurrente tema del tiempo no faltó entre las conversaciones que compartieron quienes intentaron hacerse un hueco en el 'front row' o, en su defecto, en alguna de las 400 sillas dispuestas para la ocasión.

En la sala convertida esta semana en el 'kilómetro cero' de la moda alavesa se mezclaron miembros de Gasteiz On, encabezada por su presidenta, Marta Bengochea, y su gerente, Patricia García, con diseñadores, modelos, influencers y otras caras del universo 'fashionista' de la ciudad. No faltaron Adela Gil y José Carlos Herrera, al frente de la agencia m.Class que en 2018 cumplió tres décadas de actividad y que un año más es pieza fundamental de la pasarela vitoriana. En esta particular coctelera de estilos también se dejó ver un buen puñado de representantes institucionales, como la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, la diputada de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, el presidente de las Juntas Generales, Pedro Elosegi, o las concejalas de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, Nerea Melgosa, y de Participación y Centros Cívicos, Isabel Martínez.

Ander Martínez, Estefanía Montoya, Eder Arrieta, María Gil, Amaia Escolar, Daniela Valencia, Ainhoa Chalas, Paula Gatón, Mikel González y Esther Márquez.

Los asistentes al primer desfile, entre quienes se hallaban la directora de EL CORREO en Álava, Zuriñe Ortiz de Latierro, y la responsable de la edición alavesa de elcorreo.com, que acaba de lanzar el canal 'Álava Dmoda', Nerea Pérez de Nanclares, disfrutaron de la participación de varios miembros de la asociación Down Araba-Isabel Orbe en los pases. Bajo los focos se pusieron Vanessa Polvorosa, Aitor Cuesta, Alberto Aguirre, Markel Herreros y Lucía García. También se lo pasaron en grande los profesionales de la costura que han preparado con ellos su transformación como maniquíes y que anoche no quisieron perderse su puesta de largo, como el diseñador Domingo Orive, que subirá mañana sus icónicas 'bombers', entre otras piezas, a la pasarela.

Marta Bengochea, Isaac Campos, Cristina González, Beatriz Artolazabal y Juan Andrades.

Pero, antes de conocer las creaciones de algunos maestros de la aguja o las propuestas para fiesta y novia, fueron muchos quienes decidieron primero tomar nota de las tendencias que esta primavera-verano colgarán de las perchas. Así lo hicieron durante el desfile el escultor Koko Rico, Edurne Parro, directora gerente de Aenkomer; Ángel Lamelas, presidente de la FAVA; Maite San Saturnino, máxima responsable de Corazón Sin Fronteras; Juan Carlos García, al frente de Ajebask; Susana Knörr, subdirectora de zona de Kutxabank; la asesora de imagen Yolanda Caral, de El Corte Inglés; Ana Isabel Jorge, presidenta de AMPEA, o Miriam Santos, de la Cámara de Álava.

Tellería, Ortiz de Latierro, Rozado, Patricia García, Pérez de Nanclares, Ortiz, Guinea, Sonia García y Moreno.

También siguieron a los modelos con atención junteras como la jeltzale Izaskun Moyua y la socialista Julia Liberal, concejales como la popular Leticia Comerón o la parlamentaria de la misma formación Laura Garrido. La pasarela recibió asimismo el respaldo de numerosos comerciantes de la ciudad.