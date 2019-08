Cinco peinados fáciles con el complemento estrella del verano 04:41 Tu eliges el pañuelo y aquí te proponemos cómo llevarlo. Coleta, trenza, moño, turbante... ¿cuál prefieres? SANDRA HERNÁNDEZ Viernes, 2 agosto 2019, 08:11

¡Hola! Si la semana pasada os enseñé los 10 chollos que me había comprado en rebajas por menos de 10 euros para que vosotras también pudieses renovar vuestro armario por poco dinero, hoy os traigo cinco peinados fáciles para completar vuestros looks. Todos ellos tienen en común que los he realizado con el complemento estrella de este verano: el pañuelo. Yo he elegido un modelo 'vintage' de seda, pero podéis optar por el que más os guste y favorezca. Este accesorio, una goma y un peine es todo lo que he utilizado para realizar los recogidos express que veréis en el vídeo. Desde una coleta para salir de fiesta, hasta un moño para ir a la oficina o un turbante para ocultar el pelo encrespado tras un baño en el mar. ¿Cuál prefieres? ¡Dale al play!

¡Un abrazo fuerte y hasta la próxima semana!

