Catorce lecciones de estilo para llevar la gabardina Mujeres de todo el país comparten un nuevo reto con el 'trench' como protagonista ALAVA DMODA Lunes, 15 abril 2019, 00:09

En Álava Dmoda nos hemos convertido en cómplices de las 'Power Woman Style', un grupo de mujeres de distintos lugares de nuestro país que cada cierto tiempo suben una fotografía a Instagram en la que adaptan una misma tendencia a su propio estilo. Como ya vimos en anteriores artículos, buscan que mujeres de todas las edades sean visibles en el mundo de la moda y, en especial, en redes sociales como Instagram, que parece territorio exclusivo de los más jóvenes.

Después de compartir su reto sobre la mezcla de estampados, nos hacemos eco ahora de una de sus últimas propuestas: la gabardina. Una prenda de toda la vida que ahora se ha reinventado con multitud de colores para combatir los días de lluvia con alegría. Como veréis a continuación, la estilosa instagramer Miren González de Mendialdua ya luce algunos de los diseños de esta marca del territorio en tonos naranja, amarillo o fucsia, tres opciones muy favorecedoras. Así que no ha dudado en reunirse con catorce amigas para hacerse una fotografía con esta prenda como protagonista. Aquí el resultado:

Miren González de Mendialdua

Edad: 57 años.

Origen: Bilbao.

Instagram: @mirengonzalezmendialdua.

«El 'trench' es una de mis prendas favoritas. Y viviendo en Bilbao es un imprescindible en mi armario, por eso las tengo en varios colores».

Asun Prieto

Edad: 57 años.

Origen: Gijón.

Instagram: @asunportu.

«Como buena chica del norte, en mi armario nunca puede faltar, una gabardina».

Lola Coronel

Edad: 62 años.

Origen: Ciudad Real.

Instagram: @lolacoronelzapata.

«El 'trench' o gabardina es esa prenda liviana que suele acompañar muchos de nuestros 'outfit' en épocas de transición. Hoy me podéis ver al más puro estilo Balmoral, con una gabardina ligera en verde caza que he utilizado a modo de vestido y un pequeño pañuelo de seda anudado debajo de la barbilla. Complementan el look 'stilettos' y bolso en ante amarillo. Y a vosotras ¿que os parece mi apuesta?».

Nuria Sánchez

Edad: 44 años.

Origen: Cáceres.

Instagram: @sindarlanota.

«El 'trench' es una prenda fundamental para esta época del año y en mi propuesta llevo uno clásico en color beige. He querido darle total protagonismo utilizándolo como vestido. He cambiado el cinturón y lo he conjuntado con bolso y zapatos en 'animal print'».

Lola Rodríguez

Edad: 58 años.

Origen: La Coruña.

Instagram: @lolarodriguezabelenda.

«En este 'outfit' me siento completamente realizada, pues combino dos cosas de las que soy fan: las manchas y las zapatillas. Es un look muy como yo... Y... ¡qué viva el color!».

Roser Vilarroya

Edad: 53 años.

Origen: Barcelona.

Instagram: @in_the_fifties.

«Un 'trench' de corte clásico es siempre una buena opción como fondo de armario. Este en azul marino, con cinturón y con la singularidad del cuello rizado es para mi una prenda indispensable. Unos complementos originales como las botas y el bolso le aportan personalidad y estilo al look».

María Ruiz

Edad: 59 años.

Origen: Sevilla.

Instagram: @marruiacu.

«El 'trench', todo un clásico al que he querido dar un toque de actualidad con un look compuesto de jeans rotos, camisa de cuadros, 'stilettos' y no podía faltar el pañuelo. ¡Espero que os guste!».

Esther Manrique

Edad: 58 años.

Origen: Alcalá de Henares.

Instagram: @aisder.

«En esta época del año, el 'trench' o gabardina es una prenda imprescindible. En este caso, lo he combinado con amarillo y blanco y el resultado es así de alegre y primaveral».

Yolanda Sanz

Edad: 48 años.

Origen: Madrileña afincada en Barcelona.

Instagram: @elvestidordeyo.

«Gris en el cielo pero no en mi trench. Ya puede llover todo lo que quiera que si llevo este color ya me animo yo sola».

Rosa Recoba

Edad: 55 años.

Origen: Valencia.

Instagram: @mary_rec.

«El 'trench' o gabardina es una de las prendas más versátiles de la primavera. La puedes combinar con un montón de prendas y le puedes dar un aire casual o arreglado. Mi propuesta es un 'total white' que he combinado con botines de ante en camel. Espero que os guste y os anime a sacar vuestros trench a la calle».

Carmen Basagoiti

Edad: 64 años.

Origen: Cantabria, aunque vive en Madrid.

Instagram: @basagoiticarmen.

«Con la llegada de la primavera vuelven las lluvias y los días locos, mañana de frío, tarde de calor. Por eso, he combinado unos pantalones ligeros con una camiseta, que serán suficiente al mediodía, por la mañana con la protección del 'trench' no pasaré frío, las zapatillas son de suela gruesa para no resbalar».

Gloria Lada

Edad: 50 años.

Origen: Oviedo.

Instagram: @sanbidubi.

«Trench, gabardina… una de las prendas imprescindibles en el norte. Esta, en concreto, me encantó por su versatilidad y originalidad al ser reversible. ¡Dos en uno!».

María Navedo

Edad: 51 años.

Origen: Madrid, pero natural de Cantabria.

Instagram: @mnavedos_.

«El 'trench' o gabardina se ha convertido en una prenda chic, imprescindible en las épocas de entretiempo, ya no sólo asociada a la lluvia, sino que se puede utilizar en múltiples ocasiones. En este caso, he optado por un 'trench' en vistosos cuadros que progresan desde el blanco al camel más intenso. Sus dimensiones me permiten utilizarla como un abrigo y he incorporado el gesto femenino de ceñirla con un cinturón de fibras de colores que, junto con un foulard plisado, le aportan un toque innovador».

Gema de Luelmo

Edad: 50 años.

Origen: Cantabria.

Instagram: @gemabrujuladeestilo.

«Un 'trench' blanco con botones dorados con el que se pueden hacer mil combinaciones. En esta ocasión, lo llevo con pantalón azul, camiseta de mi amiga KaKun Elosua de KunKun y complementos diferentes cómo el bolso y el pañuelo al pelo… ¡Un toque primaveral!».

Esperamos que os haya gustado este reto bien abrigado y os animéis a seguir a estas mujeres únicas y elegantes en Instagram con los hashtags #soy_powerwomanstyle y #retopowerwomanstyle.