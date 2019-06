Los bañadores no son solo para la piscina Hoy os traigo 3 'looks' de lo más veraniegos en los que combino diferentes bañadores con prendas de calle PAULA FERNÁNDEZ Viernes, 7 junio 2019, 10:21

¡Hola a todos/as! Encantada de volver a saludaros por aquí después de mi primer artículo. Hoy os traigo looks veraniegos para combinar la ropa de baño cuando te sale plan después de un día de playa o piscina. Aunque vamos a ser sinceras, después de un día así no siempre tienes ganas de lucir tus mejores galas, pero también es verdad que en redes sociales vemos a las 'influencers' en sus posados o en las 'poolpartys' y te preguntas por qué tú al salir de la piscina no eres ni de lejos así de 'chic'.

Lo que está claro es que para las tallas grandes se nos está abriendo el abanico de opciones. Por ejemplo, marcas como shein.com que se lanza con una gama numerosa de bañadores y bikinis para un rango de tallas amplio y con estilos muy diversos. En este post os muestro tres bañadores que podéis encontrar en su página en diferentes colores.

Bañador negro con animal print

El primer look es con transparencias y el sonado animal print, que están tan en tendencia. Combino un bañador de cuello halter con un pantalón fluido de estampado de serpiente (Primark) y unas sandalias de plataforma. El conjunto perfecto para unas cañas con amigos/as. Estas sandalias de plataforma de esparto con hebillas en plateado las encontrareis en la tienda Calzados MG, una tienda local situada en la calle Gorbea

Cuadros vichy con pantalón blanco y riñonera

El segundo es un look casual, muy cómodo y con un pop de color. Se compone de un bañador de cuadros vichy, una chaqueta roja (shein) y unos pitillos blancos elásticos de Primark. Para dar un toque más casual añado una riñonera vintage y unas deportivas ligeras, con un estampado de cuadros en gris y rojo muy en tendencia también, (de la tienda Calzados MG) para poder irte al fin del mundo con estilo.

Rayas de colores y vaqueros

La tercera propuesta que traigo: bañador a rayas con vaqueros. El bañador lo tenéis en la web de shein en muchos colores y con mensajes. Pueden cambiarse los pitillos vaqueros (Primark) por unos shorts y ¡así lucir pierna que para eso las tenemos!