Alai Madruga presentará seis diseños en los Premios Nacionales inspirados en su abuela.

Alai Madruga presentará seis diseños en los Premios Nacionales inspirados en su abuela. E. C.

Alai Madruga, el vitoriano que aspira a ser el mejor diseñador joven de España

Representará al País Vasco en los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores con su colección 'AMAMA'

Ania Ibañez

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:05

Comenta

Si algo es puro, vale el doble. Ese es el lema que representa la colección 'AMAMA' diseñada por el joven vitoriano Alai Madruga Cabero, que ... con tan solo 22 años ha conseguido llevar sus prendas a la Fashion Show de IFA París y ahora desfilará en nombre del País Vasco en la 39 edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores. Si le preguntan, les dirá que «no se lo cree», pese a haber despuntado con esta colección que mezcla «lo tradicional con lo moderno» en un conjunto de prendas inspirados en la vida de su abuela Maria Luisa San Miguel y que también sirve como un homenaje a su fallecido abuelo, José María Cabero, cuyo apellido da nombre a la marca creada por Madruga.

