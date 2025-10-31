Alai Madruga, el vitoriano que aspira a ser el mejor diseñador joven de España

Si algo es puro, vale el doble. Ese es el lema que representa la colección 'AMAMA' diseñada por el joven vitoriano Alai Madruga Cabero, que ... con tan solo 22 años ha conseguido llevar sus prendas a la Fashion Show de IFA París y ahora desfilará en nombre del País Vasco en la 39 edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores. Si le preguntan, les dirá que «no se lo cree», pese a haber despuntado con esta colección que mezcla «lo tradicional con lo moderno» en un conjunto de prendas inspirados en la vida de su abuela Maria Luisa San Miguel y que también sirve como un homenaje a su fallecido abuelo, José María Cabero, cuyo apellido da nombre a la marca creada por Madruga.

«Tiene como motivo la porcelana». Esos clásicos platos y vasijas con dibujos azules que adornan las casas de muchos vitorianos y que en el caso del joven diseñador «es donde descansan las cenizas de mi abuelo». «Algunas prendas también están hechas con sábanas que le pertenecían a él», explica Madruga, «otras están pintadas a mano con los motivos florales de esta porcelana que se entremezcla con diseños modernos de 'streetwear'». Quería hacerle un «regalo» a su abuela, que ahora estará siempre presente en su marca Cabero, porque es de su familia de donde le viene la maña por la costura.

Esa rama de su familia se dedicaba a la sastrería, y fue a través de Maria Luisa que Madruga aprendió a coser. «Cuando era pequeño le dibujaba los disfraces que quería para Carnavales y luego ella me ayudaba a confeccionarlos», explica el joven, que, aun siendo amante del patronaje y la confección, pensó en estudiar empresariales y «dedicar esos estudios a la moda». Finalmente se decantó por estudiar en el Centro Universitario Cesine, en Santander, donde se ha graduado este año con matrícula de honor gracias a esta colección compuesta por diez piezas en total que ya paseó en el Centro Cívico de Zabalgana este junio.

En Madrid, que acojerá los Premios Nacionales en noviembre, presentará seis modelos, dos femeninos y cuatro masculinos, en los que está trabajando. Aún así el diseñador no para. «Ahora tengo un evento en Valencia», expresa Madruga, «presentaré mis diseños en pasarela y tendré por primera vez un 'stand' donde venderlos». «Me ha costado mucho ponerle precio a las prendas, porque para mi verlas en un desfile es el mayor logro», añade el joven. Para él el proceso de creación es más «un hobby», pero ahora tiene que aprender a poner en valor su trabajo y verlo como una manera de vivir. Valencia le servirá para ver «cómo acogen mis diseños» y «poner en perspectiva el recorrido que puede tener la marca».

Porque el vitoriano no piensa dejar Cabero a un lado pese a estar trabajando para el diseñador malagueño Álvaro Calafat, «un sueño» para Madruga. «Le eche morro y le escribí en Instagram para decirle que me encantaría trabajar para él», algo que se cumplió después de que Calafat diera una charla en su universidad y se conocieran personalmente. Ahora Madruga se mudará a Malaga para trabajar con el diseñador español, que también el ayudará con su firma y sus diseños.

Chandal con botas de monte

En un futuro le encantaría vestir a Rosalía, pero manteniendo «los pies en la tierra» el diseñador se centra más en artistas emergentes del estilo musical urbano. «El gallego West SRK fue la inspiración para le escenografía del desfile de París», de hecho, el lema de la colección proviene de una canción suya. También le gustaría vestir a MVRK, otro artista que le ha inspirado mucho con su música. Son estilos de vestir que en Vitoria «no se ven mucho», aunque Madruga añade que «las tendencias van llegando cada vez más rápido a la ciudad gracias a las redes sociales».

«Aquí tenemos un estilo muy de chándal con botas de monte», un modo de vestir que personalmente no le gusta. «¿Pero quién soy yo para decir que eso no es moda?», añade el joven. «Si esa ropa la presentara un diseñador como Gucci, sería increíble», reflexiona Madruga. «A mi me encantaría ver mis diseños por la calle en Vitoria, pero sí que es verdad que dependiendo de lo pequeña que sea la ciudad, a veces hay temor a experimentar», expresa sobre las tendencias de moda locales, que el diseñador augura irán «cambiando» entre los jóvenes vitorianos por referentes de estilo como Lamine Yamal.