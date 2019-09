Aitana se viste de novia sobre la alfombra roja con un diseño 'made in Euskadi' La catalana ha llevado un dos piezas blanco de la firma vizcaína de novias e invitadas Sophie et Voilà!, para la presentación de la segunda temporada de la serie Élite de Netflix MARÍA CALVO Domingo, 1 septiembre 2019, 10:33

El pasado viernes, se presentó en Madrid la segunda temporada de Élite, la exitosa serie de Netflix que se estrenará el próximo 6 de septiembre. Por su alfombra roja caminaron todos sus protagonistas, entre ellos, Miguel Bernardeau, uno de los integrantes del elenco, hijo de la actriz Ana Duato y novio de Aitana Ocaña, la concursante de Operación Triunfo 2017 que más proyección está teniendo en su carrera profesional. Aunque han querido llevar su relación en secreto el mayor tiempo posible, intentando jugar al despiste con la prensa, finalmente han sido ellos mismos quienes han confirmado el secreto a voces subiendo una imagen juntos a Instagram, esa plataforma virtual en la que los famosos confirman, desmienten y anuncian sus mejores y peores noticias. Por eso, han querido asistir juntos por primera vez a la première, aunque la cantante evitó posar ante los medios para no restar protagonismo a su pareja. Sin embargo, y como si de una declaración de intenciones se tratase, la catalana eligió un dos piezas en impoluto blanco nupcial de un importante sello bilbaíno de novias e invitadas.

A pesar de no prodigarse en la alfombra roja, sí que asistió a la fiesta posterior, donde hemos podido verla a través de Instagram Stories bailando con Brays Efe o Dulceida, entre otros. Su look llama la atención por seguir su particular estilo sexy y desenfadado, pero adaptado de forma magistral al glamour de una alfombra roja. Se trata de un diseño personalizado de Sophie et Voilà, la firma bilbaína que viste de novia a las famosas. Y es que no hay modelo, 'celebrity', actriz o 'influencer' que no haya caído rendida ante los encantos de sus líneas arquitectónicas y depuradas. Y precisamente eso, depurado, es como se podría clasificar a este conjunto de dos piezas que irradia juventud por los cuatro costados y que, además, no está reñido con la elegancia propia de los diseños que presenta esta firma cada temporada.

La falda, en concreto, es un diseño exclusivo, de silueta lápiz, corte 'midi' y abertura frontal, adaptado a la figura y la los gustos de la cantante. «Normalmente, nosotras no hacemos esas aberturas tan pronunciadas en las faldas pero, al final, esto es show, es alfombra roja y es Élite Netflix. Son jóvenes y te tienes que adaptar a su forma de ser», nos desvelan desde la propia firma. El 'bandeau', por su parte, es una pieza que ha diseñado Sophie et Voilà para la colección 2020, que estará disponible en tiendas a partir de septiembre.

Puesto que no posó en el photocall y evitó el paseíllo hasta los cines Callao de Madrid, donde se celebró el acto, no existen imágenes oficiales del look completo de Aitana Ocaña. Sin embargo, podemos apreciar en las fotos que lleva unos pendientes en forma de daga, prácticamente idénticos a los que suele utilizar recurrentemente la reina Letizia, firmados por Gold & Roses. A pesar de las escasas imágenes y vídeos que se han difundido en Instagram, la propia firma Sophie et Voilà! reconoce que ha tenido un éxito arrollador. «Para nuestra sorpresa, ha sido el vestido menos visto y el que más repercusión ha tenido en prensa desde hace mucho tiempo. Toda España está pendiente de lo que hace Aitana. El diseño y cómo lo hemos adaptado para ella ha sido un éxito total, estaba muy elegante», aseguran.

La firma que ha revolucionado el armario de las famosas

Y es que Sophie et Voilà! es un fenómeno sin precedentes cuyos diseños nupciales se han convertido en el perfecto look de invitada de clientas tan dispares como Isabel Preysler, la modelo Helen Svedin, la 'influencer' María Fernández-Rubíes, las actrices Bárbara Goenaga o Sandra Escacena o la cantante Ana Belén. La última colección de novias que presentaron en la embajada de España en Tokio, se inspira en la pelota vasca como perfecto homenaje a sus orígenes. Sofía Arribas es su fundadora y quien se encarga de la dirección creativa. Es arquitecto de formación y su amplio conocimiento de las formas y los volúmenes quedan plasmados en su obra. Además, forma el tándem perfecto con Saioa Goitia, una zornotzarra que se unió al proyecto más tarde como CEO de la firma. En poco más de un año de intenso trabajo, han conseguido estar presente en los eventos con más glamour de nuestro país.

De hecho, no es la primera vez que Aitana Ocaña recurre a los diseños de Sophie et Voilà! La primera fue, ni más ni menos, que en su primer videoclip. Como puedes comprobar, el idilio de las extriunfitas con las firmas vizcaínas es un hecho. Su compañera en la academia de Operación Triunfo y en el exitoso dueto 'Lo Malo', Ana Guerra, también confió hace pocas semanas en la diseñadora de novias e invitadas, Alicia Rueda, para un concierto benéfico celebrado en Madrid. Todo lo que ellas se ponen se convierte en tendencia y esto viene a demostrar que Euskadi está más de moda que nunca.