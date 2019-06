Aitana, la concursante vasca de Masterchef, se viste de tiros largos en la cocina RTVE La aspirante eligió un mono de lunares de Mango para hacer frente a la primera prueba del programa número 10 MARÍA CALVO Jueves, 6 junio 2019, 10:46

El último programa de Masterchef ha llegado cargado de sorpresas. Tras la insólita decisión tomada por parte del jurado, que decidió no eliminar a ninguno de los dos candidatos que se jugaban la expulsión, también sorprendió la elección de Aitana, estilísticamente hablando. Acostumbrados a ver a los candidatos de la séptima edición lidiando entre fogones y ataviados con sus inseparables delantales, nos hemos parado a analizar el novedoso estilismo que lució la concursante vizcaína nada más comenzar el programa del martes. Tanto en su día a día como la mayoría de las veces que ha pisado el plató de Televisión Española, la vasca tiende a defender un marcado estilo 'sport' en el que los vaqueros, los jerséis de punto o las 'sneakers' tipo 'Gazelle' de Adidas son algunos de sus puntos fuertes. Sin embargo, esta vez se guardó un as bajo la manga para hacer frente a la primera prueba de la noche, apostando por una prenda que perfectamente podría haber protagonizado cualquier look de invitada.

Instagram

Los aspirantes debían elaborar un plato de carne en tan solo 60 minutos ante la atenta mirada del experto Pepe Chuletón. El ganador se alzaría con la ansiada recompensa del delantal dorado que, finalmente, recayó en manos de Teresa, la concursante gallega. Aitana no consiguió el preciado trofeo con un plato bautizado como 'secreto ibérico que se moría de ganas por ser dorado', pero fue la más elegante de la noche al cocinar sin despeinarse un imponente guiso vestida con un mono largo de lunares XL. Se trata de un diseño de Mango de la temporada pasada que, por tanto, ya no se puede encontrar en tiendas. Sin embargo, quizás vuelva a estar disponible algún día en superficies 'outlet', ya que es ahí donde habitualmente suelen llevar el 'stock' que resta de los meses anteriores.

Mango

En este caso, se trata del modelo 'Roberts', un diseño camisero en color azul marino con topos 'nude' en contraste. Tiene manga tres cuartos, corte recto, pantalón 'palazzo' e incorpora un cinturón decorativo para afinar la silueta. Su precio era de 49,99 euros y fue una de las prendas estrella de la pasada colección. Su secreto reside en los lunares XL, el estampado universal al que cada temporada recurren las mujeres más elegantes. Este tipo de 'print' se ha ganado por derecho propio un lugar de honor en las colecciones de invitada de grandes diseñadores y firmas 'low-cost' que, cada temporada, se afanan en renovarlo a través de cortes distintos y fórmulas novedosas. La vizcaína combinó este mono con unos sencillos pendientes engastados en plata y unos botines de color beige con tacón de madera.

RTVE

Aitana es alegre, positiva y extrovertida. Es madre de dos hijos y su gran sueño es montar 'Las tortillas de Aitxu', un mote que le puso se exnovio y terminó quedándose para siempre. Afirma que todo lo que hace lo hace desde el corazón y que es competitiva por naturaleza. Le gusta ganar, sí, pero con deportividad y sin tener que pisar a sus compañeros. Una de sus rivales más fuertes es Teresa, la fotógrafa que ha llegado junto a ella hasta el programa número 10 de esta última edición de Masterchef España. Esta mujer de 45 años es una apasionada del interiorismo y de la moda, a juzgar por cada uno de los looks de tendencia con los que acude al programa.

Instagram @teresamchef7

En este caso, coincidió con Aitana batiéndose en duelo de estilo gracias a otra firma 'low-cost'. Mientras la vasca se decantaba por la firma catalana, la de A Coruña jugaba en casa con un diseño del imperio gallego de Amancio Ortega.

Zara

Se trata de una blusa de la nueva colección de Zara. Es una camisa de estética pijamera, con cuellos solapa, manga larga y vivos en contraste. Tiene el bajo asimétrico y un divertido estampado de animales que ha hecho que se agoten casi todas las unidades en su tienda online. Tiene un precio de 25,95 euros y, actualmente, solo está disponible en la talla S.