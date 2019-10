Ainhoa Arteta confía en una conocida firma vasca para actuar en el desfile de las Fuerzas Armadas EFE La soprano, que se convirtió por sorpresa en una de las protagonistas del 12-O, apostó por un elegante e inconfundible diseño de Kalam para interpretar un himno militar durante el homenaje a los Caídos MARÍA CALVO Miércoles, 16 octubre 2019, 13:16

El madrileño Paseo de la Castellana se vestía de gala el pasado 12 de octubre para celebrar el Día de la Fiesta Nacional. El estricto guión que rige anualmente esta protocolaria ceremonia apenas ha sufrido variaciones durante los últimos años. Sin embargo, este sábado aguardaba una sorpresa que ni el público, ni los militares, ni el propio rey Felipe VI conocieron hasta las horas previas a la apertura del acto. Tras la accidentada maniobra de un soldado de la Brigada Paracaidista que se convirtió en el protagonista paralelo de la jornada, Ainhoa Arteta hacía su inesperada aparición frente a la tribuna real. Al lado de la llama eterna del Monumento a los Caídos por España, la soprano vasca fue la encargada de entonar 'La muerte no es el final' durante la ofrenda a los fallecidos en acto de servicio. Este himno, tradicionalmente cantado por los propios militares, fue el secreto mejor guardado del día y supuso una bocanada de aire fresco dentro del recto protocolo castrense. Y nadie mejor que ella para defenderlo, ya que cuenta con una carrera musical impecable y está ligada al ámbito militar a raíz de su matrimonio con Matías Urrea, Capitán de Corbeta de la Armada Española, con quien se casó el pasado med de junio.

Paralelamente al desfile militar, sobre todo desde que don Felipe y doña Letizia lo presiden, también se presta especial atención al despliegue de estilismos que se dejan ver en la tribuna, en el palco y en el posterior besamanos que tiene lugar en el Palacio Real. Cada 12-O, los medios de comunicación de moda desgranan los looks de la Reina y sus dos hijas, Leonor y Sofía, y de las distintas personalidades del gobierno, del mundo del arte y de la cultura que se dan cita en este Día de la Hispanidad. Por unanimidad, Ainhoa Arteta se ha coronado como una de las invitadas más elegantes de este año, gracias a un look que llevaba el inconfundible sello bilbaíno de Kalam. «Me han llegado a escribir clientas preguntando si el vestido que llevaba Ainhoa es nuestro», desvela Vella González, la propietaria y el alma de la firma. Y es que, si algo caracteriza a este espacio vanguardista situado en la calle Elcano 13, es su cuidada selección de prendas exclusivas, atemporales y cargadas de personalidad que cualquiera que haya tenido el placer de contemplar de cerca sería capaz de reconocer.La soprano es una de ellas, una clienta habitual que siempre ha sabido apreciar la calidad de sus diseños. «Me gusta que las mujeres compren calidad antes que cantidad, que tengan ese amor por la ropa. Nada me hace más feliz», nos cuenta Vella.

EFE

En este caso, Arteta eligió un vestido-abrigo de la nueva temporada otoño-invierno 2019-2020. «Es un vestido que no acepta abrigo o un abrigo que no acepta vestido, según se mire», aclara. Se trata de una pieza de inspiración japonesa confeccionada en terciopelo de dos colores que actualmente está disponible en tienda. Un diseño que, sin duda, define muy bien el temperamento de Kalam. Aunque acaba de salir a la venta hace escasamente una semana, están abrumadas por la repercusión y la buena acogida que ha tenido. «No sabes la cantidad de gente que me ha dicho lo guapa que estaba Ainhoa», comenta orgullosa. Aunque la diva de la lírica lo combinó con un pantalón de la firma, Vella asegura que también podría encajar perfectamente con falda.

Como complementos, además de unos altísimos tacones que afianzaban su porte de dama del escenario, la soprano llevó un detalle muy especial prendido del vestido. Y es que prescindió de joyas contundentes para focalizar toda la atención en un broche de la colección de María Calderara. Esta diseñadora italiana nacida en Pavia es arquitecto de formación, algo que puede llegar a explicar el estilo racional y equilibrado de sus piezas. Si a eso le sumas sus años de aprendizaje en Cannaregio, uno de los distritos más antiguos de Venecia en el arte de la orfebrería, tenemos como resultado unos diseños tan especiales como el que eligió la cantante para el Día de la Hispanidad, formado por un entramado dorado con pequeñas perlas.

Sus creaciones también se pueden encontrar en Kalam ya que, aparte de los diseños propios, Vella González y Ainhoa de la Fuente, otro de los pilares fundamentales de la firma, seleccionan con mimo piezas de otros diseñadores que consideran especiales. Ambas forman un tándem creativo lleno de referencias que muchas veces encuentra la inspiración durante sus viajes alrededor del mundo. 'Ainhoa, que es una gran dibujante, incluso caminando por la calle va tomando nota de lo que ve', alaba Vella. Además, sostiene que ya no hay que ir a una feria para buscar lo que se lleva, 'hay que respirar lo que se lleva'. Tanto es así, que algunas de sus piezas más icónicas nacieron agudizando la vista en las calles de Tokio, París o Nueva York. Sus diseños de líneas puras y atemporales comulgan con el ejemplo de una moda sostenible, de calidad y fabricada en España. Además, junto a Boxcalf, que tiene tiendas en Bilbao y Madrid, han logrado traspasar las fronteras vizcaínas para colarse en los armarios de cántabras, burgalesas, riojanas, alavesas y donostiarras, algo que ayuda a que Bilbao siga consolidándose como un sector de referencia en la zona norte.