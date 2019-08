De África al armario: los looks de safari de 15 mujeres con estilo Las 'Power Woman Style', el grupo de mujeres de distintos rincones de España apasionadas de la moda, viven la tendencia tribal con prendas y complementos a los que aportan su estilo único ÁLAVA DMODA Lunes, 5 agosto 2019, 10:55

África se lleva. Su alma salvaje y los looks de safari son tendencia este verano. Además, la esencia africana sirve de inspiración en las pasarelas de moda más internacionales. Estampados geométricos, 'animal prints', prendas con aire safari, líneas florales y color, mucho color, impregnan de alegría hasta los armarios más serios.

Una forma de interpretar esta tendencia es también con el uso de complementos con gran carga tribal y que se inspiran en este magnifico continente. Las 'Power Woman Style', que siempre van a la última, también se han querido sumar a los looks propios de un auténtico safari. Estas quince mujeres 'maduras' de distintos rincones de España se unieron en septiembre a través de Instagram para transmitir su pasión por la moda y reivindicar su lugar en un mundo dominado por las más jóvenes.

Desde entonces, cada veinte días se someten juntas a un nuevo reto estilístico que comparten con sus miles de seguidores en esta red social. Es decir, publican una imagen en la que reinterpretan a su estilo una misma prenda o tendencia. Cada una fotografía su look a miles de kilómetros de distancia -las hay de Bilbao, Sevilla, Valencia, Cáceres, Gijón...- y siempre fieles a su esencia, con la intención de divertirse y aprender unas de otras. En este caso, han completado sus estilismos con los diseños de la firma Nyota, es decir, con sus bolsos, collares y complementos confeccionados con telas y colores de Tanzania.

Miren González de Mendialdua

Miren González de Mendialdua (Bilbao, @mirengonzalezmendialdua) enfoca todo su look a partir del maravilloso collar de la firma artesana. Un vestido con escote palabra de honor enfatiza el protagonismo del collar. El estampado del vestido, el pañuelo en la cabeza y las preciosas sandalias redondean este estilismo con sabor a África, pero con un estilo muy juvenil y actual.

Asun Prieto

El look de Asun (bilbaína que vive en Gijón, @asunportu) nos transporta a una aventura por Tanzania. Colores en tonos camel, blancos y marrones en prendas de estilo safari contrastan con el naranja de su bolso realizado con tejidos africanos de Cosas Nyota. Un estilismo que perfectamente podemos ver por las calles de nuestras ciudades.

Gema de Luelmo

El estilismo de Gema (Cantabria, @gemabrujuladeestilo) está realizado para dar protagonismo al bolso con estampados de caballos de la firma artesana. Con un vestido de punto en tono marrón sobre el que ha puesto otro vestido en tejido rústico en tono beige, a modo de kimono o abrigo de verano. C0mo complemento, un sombrero y unas sandalias destalonadas de 'animal print'.

Nuria Sánchez

La propuesta de Nuria (Cáceres, @sindarlanota) gira entorno al precioso bolso estampado, que ha combinado con un look en el que el protagonismo lo tienen la camisa y el turbante de la cabeza. Collares y gafas de sol redondean este look que junto a su escenografía nos transportan a tierras africanas.

Lola Coronel

Lola (Ciudad Real, @lolacoronelzapata) ha interpretado su estilismo de inspiración africana con un primer plano en el que vemos que lleva un vestido estampado con escote palabra de honor para dar todo el protagonismo a los collares de la firma africana. Consigue un look que nos transporta de lleno a África, con el turbante que nos enseña que, además, es de su total creación.

Esther Manrique

Esther (Alcalá de Henares, @aisder) nos trae un look muy actual, con toques de estilo safari, combinando prendas y tonos de esta tendencia y complementándolo con su bolso de telas africanas. Un look cómodo, actual y muy ponible, que ella luce con mucho estilo.

Roser Vilarroya

Amarillo, el color del sol y de la luz, más estampado animal, una propuesta perfecta para dar vida a los collares y brazaletes por los que se ha decantado Roser @in_the_fifties). Muy acertada la elección de la escenografía, ideal para completar este estilismo africano de la 'power' catalana.

María Navedo

María (Madrid, pero natural de Cantabria, @mnavedos_) ha realizado un look en el que combina estampados estilo tribal en tonos azules con el estampado de su bolso realizado con tejidos de Tanzania. El resultado es un look diferente y muy especial.

Carmen Basagoiti

Una imagen preciosa con la que nos obsequia Carmen (Cantabria, afincada en Madrid, @basagoiticarmen), en la que ha interpretado su estilismo con una falda estilo pareo realizada con telas africanas, complementos a juego y el turbante a la cabeza. Colores y estampados que nos recuerdan totalmente al país africano y que casan perfectamente con su bolso. Una escenografía muy cuidada y auténtica.

Lola Rodríguez

El look de Lola (La Coruña, @lolarodriguezabelenda) es puro estilo, prendas que nos recuerdan a África por su luz, color, textura y patronaje. Blanco al que sobrepone tonos naranjas suaves y que combina con marrones, todo para aunar su collar, que encaja a la perfección con el resto de complementos, como el bolso con estampado 'animal print' y el sombrero.

María Ruiz

María (Sevilla, @marruiacu) ha interpretado su look con la bolsa artesana tranportándonos a ese país con un estilismo completamente africano luciendo un «kanga» y un turbante en el pelo como llevan las mujeres africanas. Preciosa con los estampados y colores típicos.

Yolanda Sanz

Yolanda (Madrileña afincada en Barcelona, @elvestidordeyo) nos propone un look formado por un vestido en tono marrón, que recuerda las tierras del país africano y hace que el bolso artesano realizado con tejidos auténticos destaque y cobre protagonismo. Los collares que complementan el look casan perfectamente. Destacar la pulsera tobillera que la 'power woman' ha añadido a su look.

Gloria Lada

Gloria (Oviedo, @sanbidubi) interpreta su estilismo mostrándonos un vestido realizado con tejidos africanos, al que añade un turbante colocado como la harían las nativas. Un precioso look para mostrarnos su bolso tribal.

Rosa Recoba

Rosa (Valencia, @mary_rec) nos propone un look con prendas fondo de armario como sus vaqueros, pero con el toque de los bajos desflecados combinados con un top en color tierra. Estas prendas están realzadas por sus complementos de inspiración africana, como las sandalias y el collar. Un 'outfit' con mucho estilo para dar protagonismo a los complementos.

Ana Gama

Ana (@anagamaanagama) nos muestra una combinación de estampados impactante, conseguida con la unión en su look del estampado de flores de su maravilloso vestido y el estampado tribal de su turbante. Todo ello realzado con el collar naranja del reto. Mezclas magistrales y diferentes que suman.

Tal y como os han mostrado las 'Power Woman Style', la tendencia africana va desde la inclusión de los estampados tribales, el 'animal print' o los atuendos típicos de los safaris. Todo ello con los complementos de Nyota, así es el modo en que este grupo de mujeres estilosas ha conseguido recrear la esencia de este continente lleno de color.

Podéis seguir a este grupo de mujeres reales apasionadas de la moda en sus diferentes perfiles de Instagram o con los hashtags #soy_powerwomanstyle o #retopowerwomanstyle.