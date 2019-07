Llega la Marie Kondo vasca dispuesta a poner orden a tu vida Se llama Tamara Calvo y es una emprendedora que ha puesto en marcha una empresa dedicada a la organización de casas, oficinas y de todo aquel lugar en el que necesites sentirte en armonía MARÍA CALVO Miércoles, 10 julio 2019, 07:50

Tamara Calvo reconoce que siempre ha sido una apasionada del orden. Nunca fue de esas niñas a las que sus padres le obligaban a recoger su habitación, ella sabía perfectamente dónde encajar cada pieza de la casa con una destreza inusual para su edad. «Mi madre siempre me recuerda que de niña sacaba los cajones y pasaba horas ordenándolos. También, cuando mis aitas volvían del supermercado, yo me ponía en la puerta de la despensa y les iba diciendo dónde colocar las cosas», comenta. Y es que siempre sintió que había un lugar para cada cosa y ese sentimiento fue creciendo a medida que maduró. Esta santurtziarra ejerció durante nueve años como administrativa en el despacho de abogados de Manu Salinero. Un día, viendo la película 'Juntos y revueltos', donde la protagonista se dedicaba a ordenar armarios por prendas y colores, tuvo una revelación que más tarde cambiaría el rumbo de su vida. Fue gracias al nacimiento de su primer hijo, hace dos años y medio, cuando empezó a plantearse en serio la idea que le rondaba la cabeza. «Quería buscar la felicidad, hacer algo que me gustara», advierte. Hasta el punto que dejó su trabajo y se lanzó a la aventura como emprendedora. Muchas horas, esfuerzo y tiempo invertido después, puede decir con orgullo que es 'organizadora profesional de espacios', una profesión tan necesaria como desconocida en España.

El ritmo vertiginoso del día a día, sumado al consumismo y al materialismo exacerbado en el que vive la sociedad de hoy, han hecho proliferar nuevas áreas que estaban aún sin explotar. Así como se recomienda el 'mindfulness', la meditación y otra serie de ejercicios para conseguir el equilibrio mental frente a los avatares diarios, Tamara considera que tener perfectamente organizado el lugar donde vives, trabajas o inviertes la mayor parte de tu vida también ayuda a conseguir la paz mental. Muchas veces, el problema reside en la falta de tiempo. «Mi prototipo de cliente es aquel que trabaja mucho y no encuentran el momento para ordenar. Prefieren dedicar su tiempo libre a otras cosas», asegura. Por eso, si te ves absorbido por la vorágine de la rutina, ella tiene la llave para mejorar tu vida: ofrece planes personalizados para 'convertirte al orden', tal y como reza su 'leitmotiv', organizando tu casa, tu oficina e, incluso, hasta tu mudanza. Este método pionero lo dio a conocer de forma generalizada la japonesa Marie Kondo. Gracias a su método, consiguió colarse en la lista Forbes de las 100 personas más influyentes del mundo y expandió el concepto de orden como algo necesario y positivo en la vida.

Pasos para llegar al orden

En primer lugar, Tamara organiza una reunión previa con el cliente para valorar el trabajo a realizar. A partir de ahí, se hace un estudio de sus necesidades y se marca el objetivo final. Para conseguir el orden deseado, recomienda seguir tres pasos infalibles. El primero es el descarte y consiste en vaciar cajones, armarios y dejar marchar todas aquellas pertenencias que no necesitas. «Es una de las fases más bonitas. Trabajas con la persona mano a mano, motivándole e intentando que sea consciente de todo lo que tiene para dejarlo marchar», admite. El segundo es clasificar todo lo que te quieres quedar por categorías y utilidad y, por último, se asigna un sitio para cada cosa y se coloca, optimizando al máximo el espacio. De esta forma sabrás siempre dónde encontrarlas. «De lo que se trata es de facilitar la vida», afirma.

Por el momento, su 'oficina' es la casa de sus clientes y su trabajo se ciñe solo al territorio vizcaíno. Además, no solo ayuda a los adultos sino que es capaz de crear una sinergia especial con los niños. «Hago con ellos y sus juguetes la fase del descarte. Sorprendentemente, son conscientes de todo lo que tienen y entienden que hay que donarlo para otros niños que no tienen tantas oportunidades como ellos. Es bonito porque ellos mismos son los que toman la iniciativa de desecharlo», afirma. Porque, eso sí, todo lo que se descarta se dona a Koopera, donde recogen la ropa y los juguetes para darles una nueva vida.

El bagaje profesional de Tamara no solo lo ha adquirido con la técnica que ha ido perfeccionando durante años de forma autodidacta sino, también, gracias a un curso impartido por Adelaida Gómez, una de las pioneras en dar a conocer esta profesión en España. Gracias a ella, su labor está respaldada por un certificado de la Escuela del Orden. Además, desde 2019 pertenece a la Asociación de Organizadores Profesionales de España (AOPE).

Podría parecer extraño que alguien entre a tu casa para organizarte la vida, sin embargo, la propia Tamara se sorprende por la buena acogida de sus clientes. A muchos les ha ayudado a salir del caos en el que estaban sumidos, sumando anécdotas en cada uno de sus proyectos. «Una chica con la que trabajé llegaba a comprarse todos los años bikinis nuevos porque, de un verano a otro, no los encontraba. Al fin han aparecido, al igual que su anillo de pedida. Llegamos a deshacernos hasta del 60% de sus pertenencias», revela. También tuvo una clienta que tenía la ropa duplicada y otros que llegaron a recuperar el álbum de fotos de su boda que ya habían dado por perdido hace años en una mudanza. «Ver que los clientes creen en tu proyecto y en lo que haces con plena confianza es la mayor satisfacción», asegura. Relatos curiosos e historias felices que reafirman que Tamara ha tomado la decisión más acertada de su vida.