El esperado vestido de novia de Pilar Rubio, al detalle 01:00 La presentadora ha dado el 'sí quiero' a Sergio Ramos con un exuberante diseño de pedrería de Zuhair Murad que, sin embargo, ha quedado eclipsado por unos accesorios de alto impacto y el peinado más inesperado en una novia ÁLAVA DMODA Sábado, 15 junio 2019, 22:03

Hoy se celebra en la emblemática Catedral de Sevilla la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Desde BizkaiaDmoda te mantendremos puntualmente informado de todo lo que ocurra en la capital hispalense y en la posterior celebración en la finca 'La Alegría SR4', propiedad del defensa del Real Madrid. Desde que se anunciara su compromiso oficial a través de Instagram, la vía favorita de los famosos para dar a conocer las buenas noticias, han ido saliendo a la luz algunos de los detalles más excéntricos que se esperan a lo largo de toda la velada: desde el tatuaje en forma de unicornio que tienen que llevar cada uno de los invitados en su muñeca, hasta el concierto de AC/CD del que podrán disfrutar bien entrada la noche, mientras suben y bajan de una inmensa noria al más puro estilo Coachella. Sin embargo, tal y como dicta el protocolo más clásico, el vestido de la novia ha sido el secreto mejor guardado. Debido a los peculiares gustos de la presentadora a la hora de vestir, mucho se ha especulado sobre cómo sería el diseño en cuestión, sobre todo cuando se han vetado ciertos tonos para los looks de las invitadas: ¿será de colores, de estilo rockero, de colores, de largo 'mini'? El misterio se ha revelado a las 18:30 de la tarde en la puerta del Príncipe de la catedral, donde se encuentra la réplica del Giraldillo y donde se ha sucedido el desfile de invitados desde las 4 de la tarde. Pilar aparecía nerviosa, sonriente y agradecida al público que se encontraba en las inmediaciones vestida, finalmente, del blanco más tradicional, obra del diseñador libanés Zuhair Murad, pero adaptado a sus gustos personales.

Algunos han dicho que ha sacado su versión más flamenca, gracias a un vestido de corte sirena cuajado de pedrería. Se trata de un diseño sin mangas, con doble escote en 'v', tanto en el frontal como en la espalda, y con una silueta ceñida que potencia su escultural figura. Además, ha utilizado una fórmula cada día más en boga en el diseño nupcial: los trajes 2 en 1. Desde 'influencers' como Chiara Ferragni a aristócratas como Laura Vecino lo han lucido en el día más importante de sus vidas. Son vestidos desmontables capaces de adaptarse a distintos momentos de la celebración. Concretamente, la mayoría de las veces se materializa en una sobrefalda que las novias se suelen quitar en el banquete o en la fiesta posterior, para tener una mayor comodidad y dejar atrás la imagen de una novia más clásica, propia de las bodas celebradas por la Iglesia. En el caso de Pilar, ha habido que agudizar la vista para darse cuenta de que ha elegido este tipo de vestidos, ya que la sobrefalda, también bordada en pedrería, se mimetizaba con el resto del conjunto.

Complementos de impacto y peinado inesperado

Antes de hacer cábalas sobre si se quitará la sobrefalda o, por el contrario, se cambiará directamente de vestido durante el banquete, hay que hacer especial hincapié en los complementos y en su peinado, culpables de dar al look nupcial de Pilar su propia personalidad. Para empezar, hay que destacar el velo. Este tradicional accesorio nupcial está evolucionando al ritmo frenético de los propios vestidos, sufriendo su propia transformación a lo largo de los años. En este caso, la presentadora huye de los tradicionales velos de tul lisos y apuesta por un diseño de llamativos bordados. Está prendido de un semirecogido, obra del su peluquero Pablo Pérez, del salón 'Hair & More'. Quizás, este haya sido el detalle más impactante de su look, ya que nadie se esperaba que la presentadora apareciera con unas 'boxer braids', esas trenzas de estilo boxeadora que tan de moda se han puesto entre las 'celebrities'. En este caso, Pilar ha hecho una pequeña variación y se ha trenzado los laterales del cabello para rematarlo, como decimos, en un semirrecogido. Después, se han hecho pequeñas trenzas en el resto del cabello, que se asomaban a través del velo.

Por otro lado, caben destacar las joyas. Si ya habíamos avisado en Bizkaia Dmoda que los pendientes XL estaban de plena actualidad, también sucede lo mismo si lo extrapolamos al terreno 'bridal'. Estos pendientes de grandes dimensiones se han convertido en la solución ideal para las novias que buscan potenciar vestidos sencillos. Firmas como Galia Lahav o Lola Varma lo proponen en sus nuevas colecciones, apostando por piezas en su versión más grande, barroca o alocada, capaces de dar un punto de diferenciación a cualquier diseño nupcial. Pilar Rubio ha elegido unos pendientes largos y contundentes de brillantes, a juego con un triple brazalete que ha lucido en su muñeca derecha. Además, cabe hacer mención especial al ramo de flores, nada convencional, formado por calas negras y recogidas en un lazo del mismo color. Por extraño que pueda parecer, este tono oscuro que contrasta con el blanco nupcial, es una de las tendencias candentes en el mundo de las novias desde el año pasado.

El hilo invisible que ha unido a la novia con Sergio Ramos ha sido, precisamente, la cala negra que llevaba el defensa del Real Madrid prendida de la solapa de su impecable chaqué. Si en algo ha sorprendido el futbolista, ha sido en la elección clásica de su look, que nada tiene que ver con el estilo irreverente del que hace gala en su día a día. Se trata de un traje hecho por su sastre personal de Madrid. En este caso, ha optado por un diseño de tres piezas azul marino y con estampado de cuadros, que ha combinado con una camisa de cuello 'club' y una original corbata celeste y también estampada. Cogida de su brazo, su madre, que ha apostado por un diseño clásico con 'peplum' en tonos mostaza, de la línea 'Victoria', de Vicky Martín Berrocal. Además, según marca el protocolo, ha llevado una mantilla negra y lo ha combinado con un pequeño bolso de mano, los tradicionales guantes claros y un espectacular broche para fijar la mantilla.