Diez cuentas de Instagram que debes seguir si eres amante de los animales El actor Dani Rovira es un gran defensor de los animales. Algunos usuarios de esta red social utilizan su perfil para defender los derechos de las mascotas y concienciar sobre el abandono animal CARMEN ANIORTE Lunes, 19 agosto 2019, 17:46

Más de 138.000 perros y gatos fueron acogidos el año pasado en refugios y protectoras, siendo el principal motivo de abandono el nacimiento de camadas, el final de la temporada de caza y el comportamiento de los animales. Gracias a las redes sociales, muchos son los usuarios de Instagram que conciencian a sus seguidores para que ese abandono cese.

Este sábado, 17 de agosto, se celebró el 'Día del Animal sin Hogar', y la empresa especializada en el marketing de 'influencers' SamyRoad elaboró un ranking con las cuentas sociales más defensoras de los animales.

La elección de estos perfiles se ha basado en el famoso algoritmo de SamyRoad, gracias al cual pueden medir parámetros como el 'engagement' (la capacidad de un 'influencer' de crear relaciones sólidas con sus 'followers'), 'reach' (número de seguidores y grado de penetración en los mismos), calidad de imagen y contenidos, entre otros.

1

Paola Calasanz (@dulcineaestudios)

Escritora y directora de arte, hace unos años decidió cambiar la ciudad para mudarse al campo. Allí, fundó un santuario de animales para salvar aquellos que están en peligro. Rodeada de ciervos, jabalíes y otros animales, la influencer conocida como Dulcinea, comparte a través de su cuenta con sus más de 100.000 seguidores su estilo de vida en el bosque.

2

Jo-Anne McArthur (@weanimals)

La fotoperiodista canadiense y activista de los derechos de los animales es mundialmente reconocida por su proyecto We Animals y ha documentado la grave y difícil situación de los animales en los siete continentes durante más de una década. Junto a Keri Cronin, es la fundadora de Unbound Project, cuyo fin es contar las historias de mujeres de diversas partes del mundo cuyo denominador común es su dedicación a mejorar la vida de los animales.

3

Frank Cuesta (@cuestafrank)

Francisco Javier Cuesta Ramos, más conocido como Frank Cuesta o Frank de la jungla, es un reconocido activista y presentador de televisión, famoso por su lucha por el Derecho Animal. Hace pocos meses, Frank Cuesta fue testigo de la realidad de los galgos en España, del negocio, de la explotación y del posterior abandono. En uno de sus documentales para televisión, mostró la dura realidad de estos animales cuya principal vía de salida es la acogida y la adopción dentro y fuera de nuestras fronteras.

4

Asociación Animalista Libera! (@liberaong)

Gran defensa de los derechos de los animales la que realiza en redes sociales la asociación española Libera! Esta organización no gubernamental obtuvo en 2016 el Premio del Público a la mejor campaña en castellano de los galardones Best of Online Activism (Bobs) que, desde hace 12 años, concede la televisión internacional pública alemana Deutsche Welle (DW) a blogueros, activistas y periodistas comprometidos. Desde su creación en Barcelona en 2004, Libera ha hecho de internet su plataforma para informar a la sociedad de la explotación a la que son sometidos los animales.

5

Elvira Sastre (@elvirasastre)

Autora de seis libros, comparte en Instagram poesía y su rutina diaria donde Viento y Berta, sus dos perritos, participan muy activamente. Defensora de la protección y adopción de animales, Elvira ha creado una cuenta propia para sus mascotas junto con @soymirmaltagliati. Con más de 336.000 seguidores, la escritora literaria muestra al mundo lo enriquecedor que es compartir la vida con animales.

6

Fernando Tejero (@Fernando_tejero)

Es frecuente ver al actor Fernando Tejero en campañas que promueven la adopción de perros y gatos. Gran amante del mundo animal, aprovecha su fama para contribuir a la difusión de campañas que piden el cese del abandono de los animales así como para darle más voz a partidos políticos como PACMA. Desde algunas asociaciones, como la de 'El Refugio' en Segovia, anima a las personas a adoptar animales abandonados o maltratados.

7

Verónica (@embellecethe)

«Gatuna a más no poder», como ella se define, Verónica sigue un estilo de vida ético-vegano. A través de la cuenta de Instagram, comparte sus valores en cuanto a los animales y la importancia de rescatarlos y adoptarlos. Sus publicaciones son muy cuidadas y comparte con sus más de 21.000 seguidores rutinas alternativas que respetan el mundo en el que vivimos.

8

Dani Rovira (@danirovira)

El perfil de Instagram del actor Dani Rovira está plagado de fotos del actor en protectoras de toda España y de animales que buscan una familia. Conduce además un espacio dentro del programa televisivo 'El hormiguero' en el que se fomenta la adopción y creó con Clara Lago Ochotumbao, una fundación que lucha, entre otras causas, por la defensa de los animales.

9

Nicolás Amiard (@nicolasamiard2)

El abandono animal es tristemente común en todo el mundo. Nicolas Amiard es un ilustrador francés alarmado por las cifras de su país, que rozan los 100.000 perros y gatos cada verano. En su cuenta de Instagram ha publicado el proyecto 'Summer Adventures', portadas de 10 de sus películas y series favoritas de la infancia para denunciar el abandono animal. El artista nos pone en la tesitura de cómo sería que Los Simpsons abandonaran a Pequeño Ayudante de Santa Claus, Tintín a Milú, Ash a Pikachu…

10

Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

El presentador es un declarado activista y gran amante de los galgos. Capitanea el espacio de crónica social Sálvame, que cuenta con el espacio ¡Perro, qué bien!, en el que buscan cobijo para perros y otros animales abandonados. Este plató también ha servido de plataforma de difusión de adopción de galgos, en colaboración con BAAS Galgo. En la actualidad, convive con 4 galgos adoptados y colabora habitualmente con varias ONGs de animales y protectoras en España.