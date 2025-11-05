El sérum vasco viral para las arrugas regresa renovado y aterriza con tienda efímera en Vitoria La firma vitoriana Sibari Republic abrirá este jueves un 'pop-up' en la calle Independencia para mostrar la nueva fórmula de su producto estrella y adelantar en exclusiva la transformación que completará en 2026

Virginia Melchor Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:18

«No es magia, es ciencia», insisten desde Sibari Cosmetics. La firma vitoriana vuelve estos días a las calles de las tres capitales vascas con un formato que ya se ha convertido en un éxito: tiendas efímeras donde presentan sus últimos productos, adelantan futuras líneas y ofrecen promociones especiales con largas colas incluidas. ¿Por qué tanto interés por sus fórmulas? Porque el ritmo al que vivimos -estrés, falta de sueño, cambios de temperatura, polución- no solo afecta a cómo nos sentimos, también a cómo se ve la piel. Con la edad, además, el proceso de renovación celular se ralentiza y aparecen líneas de expresión y pérdida de firmeza. La buena noticia es que, aunque el paso del tiempo es inevitable, una rutina adecuada puede suavizar sus efectos. La primera parada será este jueves en Vitoria, en el número 2 de la calle Independencia. La próxima semana Sibari Republic llegará a Bilbao y San Sebastián.

En estos 'pop-up' no faltará su producto más reconocido: el sérum antiarrugas que la marca asegura vender a ritmo de una unidad por minuto. Ahora llega con nuevo nombre, 'New Origin', y una fórmula actualizada, más potente y eficaz. «Tras dos años de investigación, la nueva fórmula combina tres pesos moleculares de ácido hialurónico para actuar en la mitad del tiempo, con resultados visibles en solo 14 días», explican desde la firma. Junto a él, estará también uno de sus superventas, el contorno de ojos antifatiga, pensado para aliviar la congestión y mejorar la microcirculación en la zona, así como la Calming Cream, una crema ligera diseñada para hidratar y calmar la piel durante todo el día.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el renovado sérum 'New Origin' apunta a convertirse de nuevo en uno de los productos más demandados de la marca vitoriana, que asegura que ya está superando las ventas de su versión anterior. En estas tiendas efímeras, estará disponible con un 30% de descuento -91 euros frente a los 130 habituales- hasta el 1 de diciembre o fin de existencias. Además, toda su línea reafirmante, solar antiedad y para imperfecciones contará con descuentos de hasta el 50%.

El equipo de Sibari Republic abrirá este jueves 6 de noviembre su tienda efímera de Vitoria y el próximo jueves 13 de noviembre desembarcará en Bilbao (Ercilla, 25) y San Sebastián (Loyola, 7). «Todas las personas que nos visiten el primer día se llevarán un regalo», aseguran.

Una transformación total

Esta edición tendrá además un adelanto especial: la presentación en exclusiva de la transformación que la firma completará a principios de 2026. «Va a nacer un nuevo concepto de cuidado de la piel 360º, con líneas específicas para distintas necesidades cutáneas, una imagen renovada y fórmulas de última generación», avanza Itziar Beitia, responsable de la marca. Aunque aún no pueden dar detalles, los asistentes a estos 'pop-up' podrán probar algunos de los próximos lanzamientos antes de que lleguen al mercado. Para ello, habilitarán un pequeño 'skin tester bar', donde los clientes podrán testarlos en primicia y compartir sensaciones. «Queremos escuchar su opinión y tener este gesto con nuestros clientes vascos, que nos han acompañado desde el principio», señalan.

Ampliar «La cosmética no solo es belleza, es salud» Sibari Republic nació en 2019 en Vitoria para ofrecer alta cosmética basada en ácido hialurónico de última generación. Todos sus productos se desarrollan, producen y envasan en sus laboratorios del Parque Tecnológico de Álava, donde el proceso de producción se realiza en pequeños lotes, a una temperatura controlada y a bajas velocidades de agitación. «Evitando así la degradación de las propiedades de la molécula y garantizando la máxima calidad y eficacia de los productos», explican sus creadores. La premisa de esta firma vasca es que «la cosmética no es belleza, sino salud». Con 14 patentes y un gran equipo de científicos, inciden en que cuidar la piel es fundamental para mantenernos sanos. «Solemos pasar muchas veces por alto que es el órgano más grande de nuestro cuerpo y el que separa nuestros órganos internos del cuerpo exterior. La cosmética es la ciencia que nos ayuda a comprender y cuidar nuestra piel de la mejor manera», concluyen.