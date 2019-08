¿Sabes cuál es el maquillaje perfecto para una noche de verano? 04:55 Un 'beauty look' natural, ligero y dorado para que deslumbréis si salís a cenar o tenéis algún evento especial SANDRA HERNÁNDEZ Jueves, 8 agosto 2019, 11:38

Con el verano y el buen tiempo, apetece dejar de lado las bases de maquillaje pesadas y apostar por 'beauty looks' más ligeros y naturales. Si la semana pasada os propuse cinco peinados fáciles con un pañuelo de seda, hoy os traigo un maquillaje con el que espero que deslumbréis si salís a cenar o tenéis alguna ocasión especial. Además, con Aste Nagusia a la vuelta de la esquina, hasta podréis lucirlo si vais por las txosnas, sobre todo, por Pinpilinpauxa, donde nunca falta el brilli brilli. Sí, ya os he dado una pista. Aquí va un maquillaje natural, sencillo, fresco y... brillante, !para que os aporte aún más luz de la que ya desprendéis! He utilizado productos muy hidratantes con un acabado glow, sombras doradas, iluminador también dorado y bronceador. Si eres más atrevida, puedes cambiar el labial por un rojo o rosa mate. ¡Dadle al play!

