Labios de otoño: el tono que mejor te define según el color de tu cabello Los labiales también se adaptan a las tendencias y a la época del año. En este vídeo descubrirás qué gamas y acabados son los que más te favorecen SANDRA HERNÁNDEZ Miércoles, 23 octubre 2019, 16:15

¡Hola! Aquí estoy una semana más para enseñaros algunos consejos de belleza de cara a los próximos meses. Hoy me gustaría hablaros de los labiales que se van a llevar en otoño. Como sabéis, el sencillo gesto de pintarse los labios potencia como ningún otro la belleza de la mujer. No importa el color siempre que refleje nuestra personalidad, aunque nunca está de más tener en cuenta las tendencias de temporada si queremos salir de nuestra zona de confort. No os perdáis este vídeo, porque os enseño cómo quedan los tonos nudes, rojos mate y la gama de los marrones que tanto apetece llevar en esta época, desde los acabados 'glossy' hasta los que tienden a los malvas o rojizos. ¿Sabéis cuál es mi favorito? ¡Haced 'click' para descubrirlo!