Cómo hacerte una limpieza facial a fondo en casa 05:00 Exfoliar, desmaquillar y limpiar la piel es fundamental para lucir un rostro de porcelana SANDRA HERNÁNDEZ Martes, 4 junio 2019, 11:21

Si hace unos días os descubrí un maquillaje sencillo para lograr una piel natural y muy luminosa en minutos, hoy os traigo un vídeo en el que os enseño justo lo contrario: a desmaquillar, exfoliar y limpiar el rostro en condiciones para lucir un cutis de porcelana este verano. ¿Se acerca el buen tiempo y te has dado cuenta de que tu piel aún no está preparada para el sol? Si no tienes tiempo, dinero o ganas para ir a un centro de estética, no te agobies, ¡tengo la solución! Hoy te traigo una completa rutina de limpieza facial a fondo. ¿Y sabes lo mejor? que puedes conseguir una piel perfecta sin salir de casa. No te pierdas todos los pasos, productos y consejos que te cuento en este vídeo para lucir una piel bonita y saludable en la época estival.

¡Un abrazo fuerte y hasta la próxima!

