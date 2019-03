El armario de... África Baeta: «Comparto la ropa con mis hijas»

África Baeta (Barcelona, 1970) conduce de lunes a viernes el 'Teleberri' de mediodía en ETB 2. Casada y madre de familia numerosa, su vida es una carrera a contrarreloj que empieza a las seis y media de la mañana y termina cerca de la medianoche. Con poco tiempo para ir de compras, son sus dos hijas, de catorce y diecisiete años, las que le «obligan a salir en busca de trapitos», que después comparten entre las tres. «'¡Ay ama, qué bonita te queda esa camiseta! Mañana me la pongo ¿vale?', me encanta que tengamos esa confianza, aunque ya me empiezan a ver como una persona mayor», afirma entre risas. A pesar de que en la tele le visten de «señorita», el suyo es un estilo «rockero pijín». Lo mismo se enfunda un vestido ajustado con unas botas 'Martens' que combina unos pantalones de cuero con un chaleco. En Bizkaia Dmoda hemos querido conocer los secretos de su armario -con permiso de sus hijas- para descubrir cómo viste fuera de plató.

- ¿Armario o vestidor?

- Armario. Aunque estoy en un momento en el que comparto mucho la ropa con mis dos hijas, así que la tengo repartida en tres armarios.

- ¿Orden o caos?

- Cuando van ellas directamente a cogerme algo se desordena un poco, pero intento mantenerlo ordenado, con la ropa de verano por un lado, la de invierno por otro...

-¿A qué huele?

- Durante mucho tiempo le estuve poniendo saquitos de lavanda, pero me dijo una señora en el supermercado que funcionaban mejor las pastillas de jabón para lavarse las manos y que probara a repartirlas entre la ropa. Desde entonces lo hago, porque se mantiene el olor y es muy rico.

- En tu armario hay muchos...

- Botínes de tacón, son mi vicio. Aunque después me encanta andar descalza, para mí es súper necesario, tanto que suelo entrar a plató con los taconazos en la mano.

- ¿Te tiras mucho tiempo delante para decidir qué ponerte?

- Qué va. Tengo la suerte de que en mi trabajo me ponen la ropa, así que fuera de allí busco mucho la comodidad. Llego a la tele con mi coleta, mi vaquero y mi ojera y me transforman en otra persona (risas).

África Baeta ha recurrido al negro en numerosas ocasiones, pero se obliga a salir de este color en sus días tristes. / Yvonne Iturgaiz

- ¿Cómo definirías tu estilo?

- Rockero pijín. Ja, ja. Lo que me gusta de siempre es un pantalón negro de cuero, con un chaleco del mismo color, una camiseta blanca y unas botas 'Martens'. Todavía conservo unas que me compré hace dieciséis años en una tienda de segunda mano de Roma, ahora se las ponen mis hijas, porque como están viejitas les encantan.

-¡Quién lo diría!

- Ya, en el Teleberri me visten de señorita (risas).

- ¿Cuál es la prenda más antigua que conservas?

- Un chaleco marrón de cuero que llevé el día que Bruce Springsteen vino a San Sebastián por primera vez. Fui a tomar un café con mi marido al María Cristina para verle, y apareció él, venía de la playa y no había ningún fan, así que pude hacerme por fin mi primera foto con Bruce.

-¿Y con la que más te identificas?

- Un vestido negro básico y ajustado. Siempre he sido muy sencilla, de ir de negro, necesito no sentirme disfrazada.

-¿Un complemento que siempre llevas?

- Los auriculares (risas). No soy de llevar complementos. Mi madre me decía de pequeña que era muy rebelde, porque me quitaba los pendientes. No me verás con unos, ni tampoco me he puesto nunca un reloj. En la adolescencia decidí que no iba a llevarlo, no quería que nadie me marcara los tiempos.

Arriba, África Baeta con un vestido azul de cuero que se compró en la tele. Abajo a la izquierda, con el chaleco que llevó el día que conoció a Bruce Springsteen y a la derecha, con su mono rojo de la suerte. / Yvonne Iturgaiz

«Los botínes de tacón son mi vicio»

-¿Cuál es esa prenda que te transporta a un recuerdo especial?

- Los pantalones indios, que son como caídos y 'hippies', me parecen súper cómodos. Soy una apasionada de la India, me roba el corazón, y las dos veces que he ido me he traído varios. En verano los llevo en casa, a la playa con una camiseta blanca... a todas horas.

-¿Qué es lo más caro de tu armario?

- Unos botines negros de cuero, con plataforma delante y tacón gordito por detrás, que me compré hace siete años en el mercado Camden Town de Londres. Igual me costaron 250 euros, ya ves, y me dolía el alma de cogérmelos. Yo no soy de cosas caras, va contra mis principios.

-¿Tienes una prenda de la suerte?

- Un mono rojo muy sofisticado que me compré en la tele después de que me lo pusieran en una noche electoral. Me gusta llevarlo cuando tengo algún evento potente porque me trae suerte.

-¿Qué no te pondrías nunca?

- Lazos y volantes, los odio.

A África Baeta le encantan los botínes de tacón. Los que luce en la foto son la adquisición más cara de su armario, los compró en el mercado Camden Town de Londres por 250 euros. / Yvonne Iturgaiz

«No me gusta nada ir de compras»

-¿Influye tu estado de ánimo a la hora de vestir?

- Yo pensaba que no, pero me he dado cuenta de que sí. Los días tristes tiendo mucho al negro y ahora que lo sé me obligo a salir de ahí. Además, aunque en la tele parezca que tengo mucha fuerza, en realidad soy muy tímida, y con el negro es como que desapareces y pasas desapercibida.

-¿Te gusta ir de compras?

- No me gusta nada y además no tengo tiempo. Últimamente todo me lo cojo en la tele o a través de mis hijas, ellas se compran la ropa que necesitan... y yo se la mango (risas).

-¿Qué es tener estilo?

- No es ponerse cosas caras ni marquitas, es defender una prenda que te ha costado dos euros, pero te queda como un guante y te da mucha personalidad. Me da envidia cuando alguien combina dos cosas y va genial. Yo soy bastante desastrosa, cojo el pantalón y tiro pa' lante, no tengo ese instinto desarrollado (risas).