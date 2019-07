Los 'amores perrunos' de seis vascos famosos

Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y si encima ese amigo es un perro, la amistad está garantizada de por vida. Compañeros fieles y entregados, son capaces de amar a sus dueños más que a sí mismos. Este domingo fue el Día Mundial del Perro, una fecha para agradecer a nuestras mascotas su fidelidad incondicional. Y muchas caras conocidas aprovecharon la efeméride para recordar los cariñosos lametones y entusiastas recibimientos al llegar a casa de sus amores de cuatro patas.

En Álava Dmoda hemos rendido nuestro particular homenaje a las amistades caninas de los vascos más famosos:

Gotzon Mantuliz y Noa, una diva fotogénica

Gotzon Mantuliz se define en su perfil de Instagram como «orgulloso padre de Noa». Como para no estarlo, su pequeña (de 30 kilos) ha sacado sus ojos claros, su mismo espíritu aventurero y dispone de una 'fotogenia canina' envidiable. «Es una perra que llama la atención y cuenta con muchísimos seguidores –comenta su dueño–. Está muy acostumbrada a la cámara y, como siempre que sacamos fotos lo hacemos como un juego, le encanta. Es muy formal: da igual lo que le ponga o lo que le haga, porque ella siempre posa, así que salen fotos muy originales».

El aventurero y modelo getxotarra lo mismo se carga a hombros a Noa para subir al monte que le planta unas gafas de sol, unas orejas de Minnie Mouse o un vistoso tocado de flores. Como buena diva, Noa figura entre la lista de invitados de los grandes acontecimientos del papel couché. El pasado mes de junio asistió a la boda de la 'influencer' María Pombo, donde acaparó todas las miradas con su elegante look: un collar XXL de plumas negras y brillantes.

Nagore y Nash, su «chico bello»

«¡Loca me tiene!», confiesa Nagore Robles en una publicación de Instagram en la que planta un cariñoso beso a Nash. Este rebelde y enérgico Jack Russell fue un regalo de cumpleaños de su pareja, la periodista y escritora Sandra Barneda. «Me llevaron con los ojos tapados a casa de unos amigos y, cuando todos me miraban con actitud muy rara, apareció una bolita blanca que andaba hacia mí. Me arrodillé llorando y gritando 'es mío, es mío'», confesaba en una entrevista a este periódico.

La colaboradora de Telecinco, que llevaba «una temporada baja de ánimo», encontró en el pequeño Nash a un compañero fiel e inseparable. Un amigo de juegos también para Sr. James, el gato que Sandra se encontró hace años en el Empordà y con el que desde el principio hizo muy buenas migas. «Dicen que el amor eterno no existe, y eso es porque no han sentido algo tan enorme como el amor incondicional de un fiel compañero. Esto es para toda la vida. Recuerdo que lo primeros días pensé que acabaría agotándome, entre objetos rotos y sus necesidades por toda la casa (...) Y ahora si me vierais... subo las escaleras de dos en dos muriéndome por su saludo, incomparable al de cualquiera». Son las bonitas palabras que Nagore dedicó hace unos meses en Instagram a su «chico bello», el niño de sus ojos, como suele referirse al pequeño Nash.

Iñaki López y Malo, «un bendito» que no hace honor a su nombre

Malo llegó a la vida de Iñaki López al mismo tiempo que la madre de su hijo, Andrea Ropero. «Yo creo que los dos, tanto Malo como yo, tuvimos claro que estábamos condenados a entendernos si queríamos compartir nuestras vidas con Andrea», contó el periodista vizcaíno en una entrevista a este periódico. Cuando se conocieron, el perro le mordió el faldón de la chaqueta «como muestra de amor». Porque Malo no hace honor a su nombre: «es un bendito, pura bondad».

Desde hace 20 meses, cuando nació Roke, el hijo de la pareja, también está demostrando ser «un gran niñero», ya que es el primero en avisarles cuando el crío se inquieta en la cuna. Eso sí, Malo también tiene sus puntos débiles... vive en perpetuo estado de régimen, porque es tan «tremendamente tragón» que se come todo lo que pilla. «Antes de irnos de casa, tenemos que revisar veinticinco veces que no nos hayamos dejado una pera, una monda de naranja, nada que tenga que ver con la comida. Aunque parezca fuera de su alcance, lo conseguirá», relató Iñaki recientemente.

Tania Llasera y Mila, su «primera hija»

A Tania Llasera le llovieron las críticas hace un año cuando tuvo que privarse de vivir con Mila, su «primera hija». Tras nueve años junto a ella, la presentadora vizcaína se vio obligada a tomar la difícil decisión de entregar a su perrita a su hermano, que la colma de mimos junto a sus sobrinas y una adorable compañera de juegos: una perra de aguas de nombre Pepa.

La situación se complicó cuando Mila, de avanzada edad y con problemas estomacales, empezó a hacer sus necesidades de forma descontrolada por toda la casa. «La primera con el corazón roto soy yo. Siempre he querido que mis hijos crezcan con animales y Mila es mi primer bebé. Pero es imposible que solamente coma su comida cuando están los niños y estoy harta de limpiar mil cacas al día entre Mila y los niños. No es salubre y todos lo sufrimos en casa. Hasta a Mila le da vergüenza, se lo veo en la mirada», se vio obligada a explicar Tania, que este domingo cumplió 40 años, tras el aluvión de críticas recibidas.

Ibai Gómez e Ingrid Betancor: «La niña está como loca con los cuatro»

Aunque Aiala, la hija de Ibai Gómez e Ingrid Betancor, es la «princesa» de la casa, comparte juegos y mimos con sus 'hermanos' de cuatro patas. La familia del jugador del Athletic y su mujer la completan dos carlinos, el travieso de Gomis y Dubi, «más tranquilote»; y dos gatas persas, la dorada Nala, «una jeta que se sube encima de cualquiera», y su hija Lola, «bastante más selectiva».

Frente a lo que marca el eterno tópico, los dos perros y las dos gatas siempre se han llevado de maravilla. «Juegan, se respetan, duermen juntos... Suelen decir que los gatos son muy independientes, pero estas dos están siempre encima, pidiendo mimos», explica Ibai. También con Aiala han formado un gran equipo, hasta convertirse en inseparables. «En cuanto llora, se le acercan todos. Y la niña está como loca con los cuatro, los busca, los agarra y ellos se dejan. La gente que no tiene animales no se hace idea de todo lo que te dan a cambio de tan poco».

Aitor Ocio y «Miss Lola»

Aitor Ocio también presume con orgullo de «Miss Lola». Un precioso teckel marrón que no duda en robar el protagonismo a su dueño en Instagram siempre que puede. El exfutbolista del Athletic, centrado en su faceta como empresario, suele colgar imágenes de su mascota echando la siesta, paseando por el parque de Doña Casilda o «pasando unos días con su hermanita y sus primos». «Parece una modelo, como posa» o «familia de guapos», piropean a Lola sus seguidoras. Aitor ya tuvo anteriormente otra perrita, Trufa, que murió hace dos años.