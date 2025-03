Así vivíamos los vascos: las fotos antiguas que revelan nuestro pasado

Algunas de las imágenes que forman parte de «Return to basque».

Con el auge de la fotografía digital y las redes sociales, los álbumes de fotos han quedado en desuso y son ya reliquias del pasado que en muchos casos acumulan polvo en los desvanes. Sin embargo, las mismas tecnologías que han desterrado las imágenes en papel pueden servir para rescatar y dar a conocer instantáneas y retratos de otros tiempos y de las vidas de nuestros antepasados, con un evidente interés a nivel sociológico y antropológico e histórico.

Ampliar Javier Martín Apoita, artífice del proyecto. Mireya López

Este es precisamente el 'leitmotiv' de 'Return to Basque', proyecto fotográfico que recopila a través de las redes estampas antiguas de la vida en el País Vasco de hace décadas, desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Una tarea de búsqueda, rastreo y difusión que acomete desde hace un lustro Javier Martín Apoita, abogado de profesión y apasionado de la fotografía, y que propone «una ventana al pasado que nos permite ver cómo éramos» en otros tiempos. «Mi lema es: 'conocer de dónde venimos para saber qué queremos ser'», afirma este getxotarra de 31 años, que acumular ya 40.000 seguidores entre Instagram y X.

Plaza de España de Vitoria, 1950 Calle Portal de Arriaga de Vitoria, 1950 1 /

Comenzó a dar forma al proyecto en 2020, en plena pandemia, cuando vivía por trabajo en Madrid. «Estaba encerrado, sin poder hacer planes ni casi salir a la calle, y tenía mucha nostalgia por mi tierra. Y, como me gustan mucho la fotografía y el cine en blanco y negro, empecé a indagar un poco en imágenes vascas antiguas. Había entonces en Twitter muchas cuentas que difundían fotos antiguas del Mediterráneo y de ciudades europeas y me pregunté: '¿Para qué te vas a ver fotos de Londres? Si en Euskadi tenemos un patrimonio fotográfico impresionante con el que uno se identifica mucho más».

Ampliar Arco en el caserío Orduna Mayor de Aramaio. L. G.

De ahí nació la idea de comenzar a recopilar y difundir estas imágenes. «Comencé buceando en Google y en archivos digitalizados y compartiéndolas en mi cuenta personal, y vi que tenían mucho tirón, por lo que creé 'Return to Basque' y funcionó como un tiro desde el primer momento. Ayudó que en la pandemia la gente tenía tiempo libro y estaba en casa pegada al móvil y al ordenador. En unos meses tenía 10.000 seguidores y di el salto a Instagram al ser una red más visual».

En esta etapa, fue vital el archivo de Indalecio Ojanguren (conocido como el 'fotógrafo águila' por su faceta de montañista) digitalizado por la Diputación de Gipuzkoa. «Ojanguren es mi referente, tanto por su labor documental como por su calidad y la técnica que tenía», explica Javier Martín, que destaca sus retratos de la vida rural y del día a día en el País Vasco de hace un siglo.

Zeanuri 1920 Fotos: Indalecio Ojanguren Zaldibar 1918 Arrigorriaga 1918 Altzaga 1915 Aia 1930 1 /

Y de tirar de archivos y fotos digitalizadas a recibir directamente imágenes inéditas o perdidas en álbumes o colecciones familiares: «Sin que yo pidiera nada, los seguidores empezaron a mandarme fotos de sus aitites y había muchas interesantes, así que empecé a pedirles permiso para compartirlas, con lo que se generó un 'efecto llamada'. Ha habido picos en los que me han llegado cientos de fotos, sobre todo de la zona de Gipuzkoa y del norte de Navarra».

Es por eso por lo que el impulsor de 'Return to Basque' centra sus esfuerzos en recibir más instantáneas de Bizkaia. «Me he encontrado con que el proyecto se ha orientado un poco, sin pretenderlo, al entorno más rural o tradicional. Pero lo que me gustaría es tener una representación de cómo era la vida en épocas pasadas en todos los sentidos, también en entornos urbanos», como podía ser el Bilbao en plena eclosión industrial de principios del siglo XX.

Una fotógrafa pionera

Más allá de las excelentes capturas de Ojanguren, Javier Martín cita también como exponentes a Policarpo Elósegui y a Eulalia Abaitua, esta última una auténtica pionera de este arte a nivel de España y cuyos fondos documentales se encuentran en el Museo Vasco de Bilbao. «Abaitua ya practicaba la fotografía en su juventud a finales del siglo XIX, lo que pasa es que luego se dedicó a otras cosas. Elósegui, por su parte, iba por los pueblos de Tolosaldea realizando retratos». Había también en la época artistas de corte más urbano, como Ricardo Martín y Pascual Marín en San Sebastián.

Santurtzi 1905 Eulalia Abaitua Caserio 1900 Trainera en Sestao Fuente de Begoña 1900 Etxebarri 1900 1 /

No todo eran retratos amables o estampas bucólicas. Los conflictos sociales también se reflejan en las instantáneas. «He encontrado imágenes de manifestaciones o disturbios, y fotos de fortificaciones defensivas durante la Guerra Civil. Por ejemplo, Ojanguren tiene fotos del 'cinturón de hierro', aunque no he encontrado de combates», explica Martín, que también ha recibido fotografías de particulares que le mandan fotos de sus abuelos o bisabuelos con uniformes de gudari o de misas de campaña en el frente.

Estas fotos de carácter 'amateur' tienen también su valor. «Técnicamente también me transmiten algo, hay un punto artístico en algunas de estas imágenes que tiene mucho interés», valora. «Quizás la gente pueda pensar, ¿estas fotos a quién le van a interesar? Pues, para empezar, a mí, y visto lo visto a otras 40.000 personas», argumenta, antes de concluir pidiendo a los vizcaínos «que se animen a mandar más fotos».

