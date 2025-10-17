La rehabilitación: de pequeños pasos firmes, hacia una vida plena

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:24 | Actualizado 14:36h. Compartir

María, manipuladora de cargas de 56 años, se encuentra ya en la última fase de su rehabilitación: el mantenimiento. Hace varios meses comenzó a acudir a Nordic Klinika, un centro especializado en trastornos musculoesqueléticos, esas dolencias provocadas por movimientos repetitivos en el trabajo que afectan principalmente a la espalda, los hombros y las extremidades superiores e inferiores. Perteneciente a La Fundación San Prudencio, sus expertos son pioneros en valoración integral funcional completa en España y están especializados en patologías como las lumbalgias, el dolor cervical y dorsal, el dolor de espalda o la osteoporosis.

La paciente sufría un dolor intenso, ya que en su trabajo, debe alzar bultos realmente pesados. «Levantamos muchísimos kilos al día», explica. Veía el futuro con cierto pesimismo, porque estas tareas repetidas suelen convertirse en una auténtica odisea. «Notaba que tanto el dolor como la pérdida de movilidad se iban incrementando, sin dar tregua, ni siquiera en mis momentos de descanso». Fue así como, a través de su empresa, accedió al programa de rehabilitación de Nordic Klinika.

Con el tratamiento, realizó dieciséis sesiones con dispositivos médicos avanzados, que le permitían trabajar los distintos grupos musculares de forma aislada, y dos diagnósticos, uno inicial y otro final. Fue incorporando la rutina a su día a día y estuvo siempre en manos de fisioterapeutas con experiencia, que le marcaban las pautas y la acompañaban en el proceso. Tras completar veinte horas de tratamiento repartidas en varias semanas, comenzó el seguimiento, para terminar posteriormente con la fase de mantenimiento, en la que se encuentra actualmente. Notó cambios importantes: «Antes tenía el cuello y los hombros caídos», recuerda.

Los beneficios que está percibiendo en el tratamiento son notables. Porque la fuerza se puede obtener con mancuernas, o haciendo otros ejercicios. Sin embargo, la movilidad es en lo que más ha ganado. «Veo que tengo más movilidad», confirma. ¿Y qué hay del dolor? Confiesa que no desaparece de un día para otro, pero que se está reduciendo gracias al tratamiento.

Los ejercicios que realiza le resultan fáciles, aunque a la hora de hacerlos en casa, la tarea se vuelve complicada, sobre todo los que son específicos de rotación. Al no contar en el entorno doméstico con el profesional que dirige la rehabilitación, «uno se puede equivocar o hacer algún movimiento brusco». «El problema que tengo es que soy perezosa para hacer ejercicio en casa», reconoce.

Mayor movilidad y rotación

Gracias al trabajo de los fisioterapeutas y a los avances de la última tecnología nórdica, María fue recuperándose poco a poco del hombro. Los datos registrados por el software EVE, la plataforma de rehabilitación de David Health Solutions que utilizan en el centro, muestran que ha ganado un 5% de movilidad en la zona afectada y un 12% en la cervical, la parte del cuerpo que más le dolía. En cuanto a la fuerza de rotación, se ha registrado una mejora cervical de hasta un 133%, y un 20% en las rotaciones del hombro, respecto al inicio del tratamiento. Esto ha sido un factor clave, ya que meses atrás no podía realizar este tipo de movimientos.

«A veces, al cargar tanto peso es difícil librarse por completo del dolor. Por eso, recomiendo este tratamiento a todo el mundo: realmente, ayuda a recuperar la movilidad y la fuerza perdidas. La persona que sufra dolores y acuda a la clínica notará una reducción significativa. Siempre será recomendable seguir las pautas que los profesionales indiquen, para que el tratamiento sea lo más efectivo posible», señala María.

Actualmente, contempla la posibilidad de volver a Nordic Klinika. Aunque ya haya finalizado el programa, valora continuar por su cuenta, ya que esto podría ayudarle a aliviar el dolor residual derivado del sobreesfuerzo que aún realiza en su trabajo. «No es un proceso inmediato, pero sí se perciben las mejoras en poco tiempo».

De cara al futuro, se propone visitar con mayor frecuencia a su médico de cabecera y seguir cuidando meticulosamente de su salud: acudir a centros de rehabilitación, hacer estiramientos en casa, practicar pilates –su actividad favorita– o realizar ejercicio físico moderado, siempre que sea posible. «Un tratamiento de rehabilitación siempre es positivo para la salud. Siempre será mejor buscar soluciones que prevengan estos problemas musculoesqueléticos, pero una vez están ahí, debe hacerse algo para revertirlos», concluye.