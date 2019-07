La 'playlist' del aficionado: la elección de José Luis de la Peña para hoy

Mi afición a la música se la debo a mi padre (miembro de la junta del festival de jazz de Vitoria durante años). Fue él quien me abrió las puertas del country, del blues y un poco más tarde del Jazz. El primer concierto de jazz que ví en mi vida fue a los 15 años, Miles Davis en Mendizorroza en el año 1988...casi ná. Fue mi primer año como voluntario del festival al que le siguieron unos cuantos... ¡Qué grandes recuerdos!

Los tiempos cambian y la vida da muchas vueltas, y aunque a día de hoy ya no resido en Vitoria, siempre me reservo un par de días para volver aquí y compartir con mis grandes amistades momentazos de jazz inigualables.

Esta es mi 'playlist':

Gregory Porter. Reconozco que ha llegado a mi vida un poco tarde y de la mano de Nat King Cole. Pero éste ya no se me escapa. Nada mejor que bucear en sus primeros discos para descubrir un gran tesoro.

GREGORY PORTER Consequence of love

Por su calidez, por su emocionalidad contenida y por su sencillez.

Ese piano frenético a lo Horace Silver, esas palmas boogaloo...

GREGORY PORTER 1960 What?

Porque consigues escuchar al unísono un groove arrollador, el soul más salvaje o incluso un rap underground.

De Nat King Cole. Voz sugerente, limpia y elegante....y cuando llega el subidón orquestal ya es el acabose y uno cae de rodillas

Regina Carter. Cuando vas técnicamente sobrada y además tienes gusto y raíces bien asentadas...lo tienes todo.

Regina Carter es como un diamante dodecaédrico que brilla, hipnotiza y asombra por cualquier cara musical por la que le observes ..África, Blues, Bossanova, Zydeco, Clásica, Jazz clásico...lo que quieras, cuando quieras y siempre con ese estilo inconfundible