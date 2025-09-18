María va ganando fuerza y movilidad en su hombro Gracias a sus esfuerzos y a la rehabilitación en Nordic Klinika, está mejorando poco a poco de sus problemas musculoesqueléticos

Muchas bajas laborales están directamente provocadas por problemas musculoesqueléticos relacionados con tareas repetitivas o el manejo de pesos excesivos. Ese es el caso de María, una trabajadora de 56 años que arrastra una serie de molestias en brazos y hombros, ya que se encarga de verificar y embalar piezas muy pesadas, de «cerca de 8 kilos», explica. «Antes había piezas de todos los tamaños, pero ahora predominan las grandes. La mayoría tenemos más de 40 años, yo soy la mayor del grupo, así que pienso que, a la larga, todos tendremos problemas musculoesqueléticos», prosigue.

A mediados de abril, decidió probar los servicios de Nordic Klinika, un centro perteneciente a La Fundación San Prudencio, que está especializado en mantener y recuperar la salud de la población trabajadora mediante tratamientos con la última tecnología nórdica. Allí, accedió a un programa, gracias a su empresa, que le está ayudando a rehabilitar paulatinamente las extremidades superiores, especialmente el hombro, con el que cuando comenzó no podía hacer rotaciones ni hacia delante ni hacia atrás.

Tras la valoración inicial, ha completado 16 sesiones con dispositivos médicos avanzados que permiten trabajar los diferentes grupos musculares, de forma aislada, para ganar fuerza y movilidad. María menciona que la maquinaria que utiliza actualmente le está resultando muy útil. Hay un profesional con el que se aprende la rutina, y está ahí por si le surge alguna duda. «Siempre tienes a los fisioterapeutas a tu disposición en la clínica para corregirte y ayudarte cuando estás haciendo los movimientos», subraya.

Los beneficios que está percibiendo en el tratamiento son notables. Porque la fuerza se puede obtener con mancuernas, o haciendo otros ejercicios. Sin embargo, la movilidad es en lo que más ha ganado. «Veo que tengo más movilidad», confirma. ¿Y qué hay del dolor? Confiesa que no desaparece de un día para otro, pero que se está reduciendo gracias al tratamiento.

Los ejercicios que realiza le resultan fáciles, aunque a la hora de hacerlos en casa, la tarea se vuelve complicada, sobre todo los que son específicos de rotación. Al no contar en el entorno doméstico con el profesional que dirige la rehabilitación, «uno se puede equivocar o hacer algún movimiento brusco». «El problema que tengo es que soy perezosa para hacer ejercicio en casa», reconoce.

Mantenimiento

Actualmente se encuentra haciendo un tratamiento de mantenimiento para precisamente conservar los resultados conseguidos e incluso mejorar un poco más. María insiste en que empieza a notar mejoría tras las sesiones de rehabilitación. Cuando acaba el tratamiento, hacen un informe, y se valora tanto la fuerza como la movilidad y reducción del dolor desde que inicia el proceso hasta que finaliza, para medir científicamente los resultados por cada grupo muscular. Siente que ha ganado fuerza, pero también nota que el cuello y el hombro los tenía mal. «Los tenía hacia abajo», concreta.

La trabajadora observa que el mayor problema es la edad. Los fisioterapeutas de Nordic Klinika comentan que María ha mejorado muchísimo sobre todo en la movilidad en las dos rotaciones del hombro, tanto externa como interna, aunque también ha ganado fuerza. En concreto, con datos objetivos la movilidad cervical ha aumentado en extensión un 12% y la movilidad del hombro un 5%. La fuerza cervical en rotación ha mejorado incluso un 133% y en las rotaciones de fuerza en el hombro un 20% con respecto a cuando comenzó el tratamiento.

Afortunadamente, afirma que cuando está trabajando el brazo no le duele tanto, porque el músculo está caliente en ese momento. El problema viene cuando se va a casa, ya que con la edad aguanta menos y está más cansada. Ahí es cuando empiezan las molestias en el hombro.

Durante el mes de agosto, María pudo hacer más ejercicio, y por ende, descansar. Hasta hace poco, solía hacer pilates, así como gimnasia de mantenimiento suave en Vitoria, en un centro cívico. Al final, tuvo que dejarlo por falta de tiempo, pero recalca que en pilates no se hace mucha fuerza. Era algo que disfrutaba. Este mes intentará sacar tiempo y volver. Queda por ver cómo María mejora todavía más con la rehabilitación.