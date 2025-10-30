EL CORREO celebra este viernes su 115 aniversario con un suplemento especial

Carlos Benito Jueves, 30 de octubre 2025, 08:05 Comenta Compartir

Ciento quince años de un periódico se pueden medir de muchas maneras. Son, por ejemplo, doce directores, empezando con aquel Juan de la Cruz Elizondo que estuvo 27 años al frente de 'El Pueblo Vasco', la cabecera original de EL CORREO. Son también muchísimas páginas (en torno a tres millones y medio) y todavía más historias que abarcan desde sucesos terribles hasta momentos de euforia colectiva. Y, cómo no, podríamos traducirlo a lectores, aunque ahí la cifra concreta se vuelve más huidiza y mejor recurrimos al concepto: los sociólogos anglosajones, tan aficionados a estas cosas, sostienen que en ese periodo de tiempo se han sucedido ocho generaciones distintas, pero nosotros, más prácticos, mejor nos limitaremos a decir que nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos quizá hojearon aquel primer número de 'El Pueblo Vasco' que apareció el 1 de mayo de 1910. Cada aniversario redondo es una ocasión para celebrar esa trayectoria que compartimos los que hicieron y hacemos EL CORREO y los que lo leyeron y lo leen, y por eso vamos a celebrar nuestros 115 años juntos con un cuadernillo especial que acompañará al ejemplar de este viernes.

«Estamos en muchas de vuestras casas en una herencia lectora de abuelos, padres e hijos, compartiendo de generación en generación los cambios que el hacer periodístico ha experimentado en este tiempo hasta llegar a hoy, donde la vertiginosa transformación digital ha cambiado nuestras vidas y las vuestras», escribe en su saludo el actual director, Oscar Villasante, recogiendo el testigo de aquel Elizondo que pilotó el diario en su primera fase, hasta el mazazo de la Guerra Civil. «Hoy somos un equipo de 248 profesionales los herederos de un proyecto periodístico que asombraría a nuestros mayores», añade Villasante. En el suplemento repasaremos ese itinerario accidentado y apasionante, como corresponde a un medio que ha reflejado la sociedad a lo largo de un siglo convulso y otro, este, que no tiene pinta de quedarse a la zaga: por las páginas del periódico, y también por lo que podríamos llamar su 'biografía', fueron pasando las tensiones sociales y políticas de principios del siglo XX, las imposiciones de la dictadura franquista (incluida la fusión de 'El Pueblo Vasco' y 'El Correo Español'), el cerril terrorismo de ETA o la pandemia de covid, que nos sitúa ya en este presente tan complejo desde un punto de vista informativo, una época de bulos, sesgos y burbujas ideológicas que hacen que el periodismo sea más necesario que nunca.

Un danés en Ajuria Enea

Como síntesis de toda esa historia, nos hemos fijado en nuestras primeras páginas. En el suplemento de mañana nos reencontraremos con decenas de personas que protagonizaron en algún momento nuestras fotos de primera plana y que, ahora, han posado con 'sus' portadas. Entre esa 'gente de primera' hay figuras del deporte y la cultura, de la política y la economía, pero también personajes anónimos (o, al menos, anónimos hasta aquel momento) que –unas veces por suerte, otras por desgracia– merecieron un momento de protagonismo en ese escaparate de la actualidad. Las cien páginas del cuadernillo sirven como una demostración del complejo tejido de la realidad: ahí aparecen desde cuatro lehendakaris hasta un danés que vivió un año en Ajuria Enea, pasando por Iñaki Landa, Amaya Uranga, Bernardo Atxaga, Mari Mar Blanco, Jon Rahm, Martín Fiz, José Ángel Cuerda o la portavoz de la Asociación 3 de Marzo, Nerea Martínez, por citar unos cuantos ejemplos.

Además, vamos a aprovechar para presentarnos. A los redactores se nos suele ver a menudo la cara gracias a esos retratitos que acompañan a la firma en algunas noticias (y que habrían pasmado a nuestros colegas de 1910, cuando la imagen era un lujo cuidadosamente dosificado), pero EL CORREO es obra de mucha más gente, empezando por los propios fotógrafos y siguiendo por diseñadores, infógrafos e informáticos, además de los responsables de gestión, publicidad y marketing, eventos y administración y de quienes se encargan de la impresión en nuestra rotativa de Zamudio. Confianza ya hay al cabo de 115 años, pero este cuadernillo hará que nos conozcamos todavía mejor.

