Las zonas donde se levantarán los próximos 950 pisos de alquiler social de Vitoria

Los técnicos de Ensanche 21 y los del Departamento vasco de Vivienda ultiman ya los pormenores del nuevo convenio urbanístico que firmarán «en breve» el ... Ayuntamiento de Vitoria y el Gobierno vasco y que es similar al que se activó en febrero de 2024 para levantar 960 viviendas de alquiler social en Arkaiate y Larrein de las que 318 ya han sido entregadas.

EL CORREO ha tenido acceso a la localización de las parcelas que Vitoria cederá a Lakua. En Zabalgana habrá tres promociones de vivienda de VPO en alquiler. Dos de ellas están en la calle Iruña Veleia, junto a las vías del tren. En los solares hay capacidad para un edificio de 276 casas y para otro de 377.

No muy lejos, entre Leza y Boulevard de Mariturri, se ha elegido otra parcela para 144 residencias junto a un colegio. Se suma un pequeño solar para 20 pisos de VPO en Abetxuko, en la salida del barrio hacia Aránguiz, pasando El Áncora. Y en Salburua los esfuerzos se concentrarán en una esquina del sector 10, entre la calle Venta de la Estrella y Tullonio, donde se prevén edificar otras 133 viviendas de alquiler social.

Cerca de 15.000 vitorianos están inscritos en Etxebide en demanda de una vivienda asequible

El acuerdo de 2024 propició que el parque público en régimen de arrendamiento (propiedad del Gobierno vasco y de Alokabide) vaya a crecer un 28% en Vitoria en cuanto se entreguen las 642 casas pendientes (387 están en construcción) y se espera que el nuevo también lo haga crecer en un porcentaje similar. Se trata de cubrir las necesidades de vivienda de las familias con menos recursos y en especial para los jóvenes, para los que se reserva una parte importante de cada promoción. En estos momentos cerca de 15.000 vitorianos están apuntados en las listas de Etxebide.

El convenio supuso para el Ejecutivo autonómico una inversión cercana a los 200 millones de euros para realizar los proyectos de edificación y ejecutar las obras. El Ayuntamiento cede gratuitamente al Gobierno los suelos. La sociedad pública Visesa ha creado estos edificios con la máxima calificación energética y con paneles solares en las cubiertas para impulsar el uso de energías renovables. Las promociones han contado con ayudas de los Fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno Central.

El convenio incluye la bonificación del 95% en el importe del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en todas las promociones de VPO destinadas al alquiler promovidas por el Departamento de Vivienda en la ciudad.