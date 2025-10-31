El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las zonas donde se levantarán los próximos 950 pisos de alquiler social de Vitoria

Iruña-Veleia y Leza en Zabalgana o la calle Tullonio en Salburua van a ver cómo se levantan los nuevos pisos pactados por Vitoria y Lakua

Rosa Cancho

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:03

Los técnicos de Ensanche 21 y los del Departamento vasco de Vivienda ultiman ya los pormenores del nuevo convenio urbanístico que firmarán «en breve» el ... Ayuntamiento de Vitoria y el Gobierno vasco y que es similar al que se activó en febrero de 2024 para levantar 960 viviendas de alquiler social en Arkaiate y Larrein de las que 318 ya han sido entregadas.

