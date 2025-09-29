El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una persona accede al tejado de la grada de La Vitoriana desde la torreta de iluminación E. C.

Zaramaga denuncia que jóvenes se cuelan en los campos de La Vitoriana y causan daños

Usuarios de las instalaciones aseguran que desconocidos escalan al tejado de los vestuarios para robar balones y ponen en riesgo las placas fotovoltaicas

Borja Mallo

Borja Mallo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:19

En Vitoria no es extraño ver instalaciones deportivas municipales, principalmente las que cuentan con campos de fútbol, llenas de gente cuando realmente se encuentran cerradas ... para el uso público. En la mayoría de los casos son grupos que acceden fuera de horario a estos recintos, sobre todo las tardes de los domingos o los días festivos, para practicar algún deporte. Pero también hay quienes aprovechan la falta de vigilancia para entrar a estos complejos y deteriorarlos con usos inadecuados o comportamientos incívicos. Esta es la denuncia que trasladan muchos usuarios de La Vitoriana, en el barrio de Zaramaga, que aseguran que hay muchos jóvenes que aprovechan esos horarios de cierre para colarse y provocar desperfectos en los distintos elementos de que consta la instalación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3 Un herido grave tras chocar su coche con el tranvía en la rotonda América Latina de Vitoria
  4. 4

    Detienen a tres hombres en Vitoria por dos robos con violencia en un parque y en la calle
  5. 5 Un desprendimiento obliga a vallar los Arquillos en pleno Mercado Medieval de Vitoria
  6. 6

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  7. 7

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  8. 8

    El BEI sigue sin multar por viajar sin billete tras 3 años en funcionamiento
  9. 9

    El Estadio terminará en un año la obra de su edificio principal
  10. 10

    «En el Baskonia siempre se atajan las frustraciones con el cambio en el banquillo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zaramaga denuncia que jóvenes se cuelan en los campos de La Vitoriana y causan daños

Zaramaga denuncia que jóvenes se cuelan en los campos de La Vitoriana y causan daños