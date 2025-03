Zabalgana pide recuperar los contenedores de basura por los fallos en los buzones

«La recogida neumática está atascada. El Ayuntamiento de Vitoria ya está avisado. Por favor, se ruega no dejar las bolsas de basura en el ... suelo y a una mala, aún sabiendo que no se va reciclar, tirar la bolsa al contenedor gris». Vecinos de los alrededores de la plaza Labastida, en el barrio vitoriano de Zabalgana, recibieron ayer este mensaje por parte de la gestora de su comunidad. A nadie le sorprendió en exceso, pues se trata de una situación que se ha repetido en demasiadas ocasiones en los últimos meses. La contrata que se encarga del mantenimiento de los buzones acudió en cuanto recibieron el aviso por parte del Servicio municipal de Limpieza y lograron destaponar las tuberías bajantes.

Pero tanto error ya está acabando con la paciencia de muchos. En el 'auzogune' del mes de abril, la reunión abierta entre los vecinos con el Gobierno municipal, la asociación Zabalgana Batuz trasladará una propuesta que han recibido en múltiples ocasiones durante los últimos meses en su correo electrónico: volver al método original de recogida, al menos, en el caso del plástico. Es decir, recuperar los contenedores de tapa amarilla donde gran parte de la ciudad sigue depositando los envases, latas y bricks.

«Nos llegan mensajes de que el sistema queda colapsado cuando la gente introduce volúmenes grandes de plástico e inmediatamente se queda fuera de servicio», reconoce a este periódico David Brea, presidente de Zabalgana Batuz. Y es que las bolsas que introducen algunos vecinos se quedan atascadas en la bajante, que se conecta con la tubería general rumbo a la central de Mariturri, y las que se depositan a continuación no caen.

«Aquí también existe un problema de pedagogía y concienciación. Hay gente que no entiende que una caja de fruta de plástico no puede tirarse por aquí», comenta una de las vecinas, que no se vio sorprendida por el mensaje de WhatsApp de su administrador.

«A veces fallan»

El Casco Medieval es uno de los barrios que históricamente más problemas ha mostrado con la recogida neumática de basuras, pero ellos no se plantean regresar a los contenedores tradicionales. «Es cierto que a veces fallan, pero en otras hay gente incívica que ni se esfuerza en abrir la puerta del buzón y lo deja en el suelo sin ningún tipo de pudor. Es más, yo creo que el Ayuntamiento tendría que proyectar más dispositivos de este tipo en zonas donde hay más hostelería, ya que después de una noche de fiesta nos encontramos con basura hasta el cuello», comenta el portavoz de la asociación Gasteiz Txiki, Manu Arakama.

En Goikolarra, a su vez, la asociación ha desarrollado una campaña para concienciar a sus habitantes. «Si un contenedor no funciona, no dejes basura fuera, por favor. Desplázate al contenedor más cercano y contacta con el servicio municipal para reportarlo. Se tarda muy poco en llamar y es la manera más rápida de mejorar el problema», plantea Guztion Goikolarra.